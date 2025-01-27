Alarko Holding'den kadın girişimcilere ödül

Alarko Holding ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen Girişim Öncüleri Programı kapsamında, iş ve sivil toplum kuruluşu profesyonellerinden oluşan jüri değerlendirmesi sonrasında hibe desteği almaya hak kazanan 12 girişim sahibi kadın ödüllendirildi.

İlk 2 yıla dair sosyal etki raporlarında yatırımın sosyal geri dönüşü olarak 2,77 gibi yüksek bir skor elde eden Girişim Öncüleri Programı'nın 2025'te başlayacak yeni döneminde, eğitim başlıklarının artırılması ve deneyim paylaşım platformlarıyla projenin etki alanının genişletilmesi planlanıyor.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, şirketlerin hayat döngülerinin girişimcilikle başladığını ve olgunluk dönemine geçebilmek için ise iş idaresi, prosedürler, finansal yetkinlikler ve nakit yönetiminin büyük önem taşıdığını belirtti.

"Hayal etmekle kalmayıp yola çıkma cesareti gösteren kadınlar"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton zorlukların kadınları asla yıldırmaması gerektiğini vurguladı ve ekledi: "Girişimcilik bir sebat, inat ve istek meselesi. Bugünkü dünyada girişimci olmak pek çok yönden daha kolay. Artık dünyayı takip etmek, müşteriye ulaşmak için araçlar çok daha fazla. Diğer yandan Girişim Öncüleri gibi programlarla ihtiyaç duyduğunuz eğitim programlarına ve mentörluk desteğine erişebiliyorsunuz. Ancak en önemlisi sizin cesaretiniz. Sizler yalnızca hayal etmekle kalmayıp yola çıkma cesaretini gösteren kadınlarsınız ve bugün buradasınız. Hepinizi başarınızdan ötürü kalpten tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi Ümit Nuri Yıldız ise Türkiye ekonomisinde 70 yılı geride bırakmış bir şirketler topluluğu olarak kadın gücünün ekonomik, bilimsel, sosyal ve kültürel üretime eşit şekilde dahil olmasının adil ve sürdürülebilir bir gelecek hayalinin ön koşulu olduğunu bildiklerini kaydetti.

Kadınların iş gücüne katılım oranı: Yüzde 36,2

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, girişimcilik, dijital dönüşüm, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme odaklı sosyal etki projeleriyle toplumun her kesimine dokunmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Son TÜİK verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,2'ye yükselmiş durumda. Ancak kadın girişimcilerin toplam girişimciler içindeki payı yüzde 17,4 ile halen artması gereken bir noktada. Bugün burada, Alarko Holding ile yürüttüğümüz Girişim Öncüleri programımızın 2024 döneminde hibe desteği almaya hak kazanan 12 girişimle bir aradayız" değerlendirmesinde bulundu.