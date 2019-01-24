Alarko, Romanya'da demiryolu ihalesi kazandı
Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu grup, Romanya'daki demiryolu hattı ihalesini kazandı.
Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu grup, Romanya'daki demiryolu hattı ihalesini kazandı.
Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, grup tarafından, Romanya Demiryolları İdaresi tarafından açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesine verilen KDV hariç 619.6 milyon euroluk teklifin "kazanan teklif" olarak açıklandığı duyuruldu.
Açıklamada, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet beklendiği belirtildi.
Kaynak: Reuters