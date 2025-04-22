Alarko, yüzde 20'lik payını Carrier’e satmayı planlıyor

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin en önemli iklimlendirme şirketlerinden Alarko Carrier’de hisse satışı için düğmeye basıldı. Alarko Holding, sahibi olduğu yüzde 42’lik hissenin yarısına yakını satma kararı aldı. Alarko ilk olarak ortağı dünya devi Carrier ile masaya oturacak. Eğer satış süreci olumlu tamamlanmazsa ve Carrier alımı yapmazsa Alarko Holding, yüzde 20’lik payını halka açacak. Alarko Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada “Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 09.10.2024 tarih ve 949 sayılı kararı uyarınca, Şirket'in sahibi olduğu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Alarko Carrier") paylarının tamamının veya bir kısmının Carrier HVACR Investments B.V.'ye ("Carrier") satılması veya Carrier'ın sahibi olduğu Alarko Carrier paylarının tamamının veya bir kısmının Şirket tarafından satın alınması işlemine ilişkin olarak Carrier ile görüşme sürecine başlanmasına; Potansiyel İşlem'in belirsiz olması ve özel durum açıklamasıvyapılmasının Potansiyel İşlem'i olumsuz etkilemesi olasılığı dikkate alınarak, Şirket'in meşru çıkarlarının zarar görmemesi amacıyla Potansiyel İşlem'e ilişkin içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermişti” denildi.

Alternatif, borsa olacak

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Gelinen aşamada, erteleme sebeplerinin ortadan kalktığı göz önünde bulundurularak içsel bilginin açıklanması ihtiyacı doğmuştur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, bildirim tarihi itibarıyla Şirket'in Alarko Carrier sermayesinde sahip olduğu, Alarko Carrier sermayesinin %20'sini temsil eden payların Carrier'a satılması için Carrier'a teklifte bulunulmuştur. Carrier'ın teklifi kabul etmemesi durumunda, söz konusu payların borsada satışı dahil olmak üzere diğer seçenekler Şirket tarafından değerlendirilecektir. Teklif konusu payların Carrier'a veya başka bir kişiye satılması, Şirket ve Carrier arasında akdedilen pay sahipleri sözleşmesi kapsamında Alarko Carrier'ın kontrol yapısında herhangi bir değişime sebep olmayacaktır.”

1989’da eşit ortak oldular

1954 yılında kurulan ısıtma, soğutma, iklimlendirme, su arıtma ve basınçlandırma alanlarında faaliyet gösteren şirket, 1998 yılında Carrier ile eşit ortaklık kurmuş ve şirketin adı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. değişmişti. Alarko Carrier, İstanbul'daki Genel Yönetim, Büro ve iki fabrika ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) 60.000 metrekarelik alanda kurulan yeni kompleksine Ekim 2000'de taşındı. Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin yüzde 42’si Carrier’e, yüzde 42’si Alarko’ya ait. Geri kalan hisse oranı yani yüzde 15’lik kısmı borsada işlem görüyor. 2024 yılın 184 milyon do¬lar ciroyla kapatan Alarko Carrier, bunun yüzde 30’sunu yurtdışına yapıyor.

Klimanın mucidi kurdu, 22 milyar dolar cirosu var

Alarko’nun ortağı Carrier ise dünyanın en büyük iklimlendirme şirketlerinden biri. Buffalo Forge'da çalışan bir makine mühendisi olan Willis Carrier’ın 1902'de modern klimayı icat eden isim olarak biliniyor. 1915 yılında kurulan Willis Carrier tarafından kurulan şirket, 2022 itibarıyla, 6 kıtada 160 ülkede faaliyet gösteriyor. 48 binden fazla çalışanı olan şirketin cirosu 22.3 milyar dolar