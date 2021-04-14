Alarko’dan, oynak kura dinamik bütçe

Yeni yıla girerken hafta sonu gazetemiz DÜNYA + için, Türk iş dünyasının görüşlerini almış; iş insanlarının yıllık döviz kuru, enflasyon, faiz ve büyüme tahminlerini sormuştuk. Alarko Holding İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu da, 2021’e ilişkin tahminlerini sorduğumuz işadamları arasındaydı ve yeni yılla ilgili fikirlerini rahatlıkla ifade etmişti. Yavrucu, yıl içinde ekonomi alanında, hukuk alanında bazı reformların zamanında yapılması durumunda dövizde çok hareketlilik olmayacağını belirtmiş, “Dolar kuru 8.15-8.20 seviyesinde kalır diye düşünüyorum. Enflasyon yüzde 10-12 arasında olur. Büyümede yüzde 1-2 civarında bir oranın bile başarılı olacağını düşünüyorum” demişti. Son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve yüksek enflasyon hakkında ne düşündüğünü merak ettiğim Yavrucu’ya, yine kur tahminini sordum ama bu kez durum farklıydı. Yavrucu, “Kur ne olacak’ diye soranlara, ‘Valla onu kimse kestiremez’ diyorum. Ben kestirecek birinin olacağını zannetmiyorum. Tahminler yapılıyor, bir ay olmadan değiştiriliyor. Bu, öngörülebilecek bir şey değil artık. Alarko Holding olarak kendimizi buna göre ayarladık. Dinamik bir bütçe yapıyoruz. Bütçeyi her ay update ediyoruz” diyor. Yavrucu ile ekonomiden holdingin yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede şunları konuştuk…

Dövizdeki hareketlilik ve yüksek enflasyonla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Döviz kurları, son Merkez Bankası Başkanı değişiminden önce epey dengelenmişti. Faizler artmıştı ama kurlar dengelenmişti. Dolayısıyla arkasında da gerek enflasyon, gerek faiz, gerekse kurlar yönünde bir dengelenmeye doğru gidiyordu. Fakat bu değişiklikten sonra kurlar maalesef çok hızlı arttı, dolayısıyla şu anda enflasyon da artıyor. Kurun enflasyona yansıması, sonuçlarının ortaya çıkması zaman alıyor. Dolayısıyla mayısta enflasyonun daha da yukarılara çıkacağı gözüküyor. Bu nedenle bugünkü faiz seviyesi bile yetmeyebilir.

Oynak kur işlerinizi nasıl etkiliyor?

İş hayatındaki en temel faktör öngörülebilirliktir. Kurlarda meydana gelen bu hızlı inişler çıkışlar, fiyatlamada ciddi sorun yaratıyor. Özellikle ithalata dayalı olan ürünlerde fiyatlar genellikle döviz kuruna paralel belirleniyor. Kura göre fiyatlar iniyor, çıkıyor. Dolarizasyondan şikayetçiyiz ya; ‘insanlar tasarruflarını dolara götürdü, yatırdı, bunun çözülmesi gerekir’ deniyor, -ki bu doğrudur. Çözülmesi gerekiyor ama onların çözülebilmesi için de öngörülebilirliğin ve güvenin de oluşması lazım.

Peki bir kur tahmininiz var mı?

Bu, artık bir tahmin yapmanın ötesinde. Bence kura, faize veya enflasyona odaklanarak biz bu problemleri çözemeyiz. Benim şahsi kanım, biz hep bunlara odaklandık. Bunlar sonuç aslında. Kura bakıyorsunuz sonuçtur, enflasyona bakıyorsunuz sebeptir, faize bakıyorsunuz sonuçtur. Şimdi bunlara bakmak yerine ‘bunların nedenleri’ konusunun üzerinde durmak gerekiyor. O nedenle ülke olarak buna yoğunlaşmamız gerekiyor. ‘Kur ne olacak’ diye soranlara, ‘Valla onu kimse kestiremez’ diyorum. Ben kestirecek birinin olacağını da zannetmiyorum. Tahminler yapılıyor, bir ay olmadan değiştiriliyor. Bu, öngörülebilecek bir şey değil.

Bu duruma karşı, şirketin bütçesini nasıl oluşturuyorsunuz?

Biz, dinamik bir bütçe, planlama yapıyoruz. Her ay değişen koşullara göre konumumuzu yeniden belirliyoruz. Rakamlarımızı update ediyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Mesela eskiden bütçeler yıllık hazırlanırdı. Yine yıllık hazırlıyoruz, ama onu aylık bazda dinamik bir şekilde yeni koşullara uyarlıyoruz. Şu anda bunu böyle götürmek zorundasınız. Başka da çare yok. Tabii pandemi de bu işi çok zorlaştırdı. Kur tahmini yapmak artık mümkün değil, yapana da ‘bravo’ derim. Neye göre yapıyor onu anlatsa, biz de anlasak çok da mutlu olurum.

‘Enerji ve turizmde satın alma yapabiliriz’

Alarko Holding, son yıllarda enerji sektöründe hızla büyüyor. Yavrucu, özellikle güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralleri alanında hem yurtiçi hem de yurtdışında yoğun bir araştırma içinde olduklarını söyleyerek, “Fiyat açısından uygun, karlı bulduğumuzu almaya çalışacağız. Hedefimiz, 2025’e kadar yenilenebilir enerjiyi şu anda sahip olduğumuz 150 megavattan 300 megavata çıkarmak” dedi. Alarko, turizmde de satın alma yoluyla büyüme hedefliyor. Yavrucu, şu anda uygun lokasyona sahip fizibıl bir yatırım peşinde olduklarını belirterek, “Bu bir tatil köyü olabilir, şehir oteli olabilir. Hillside markamızı 3’e, 4’e çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Elektrik dağıtıma 6 milyar TL yatırım

Ayhan Yavrucu, elektrik dağıtım işine bu yıl 1 milyar 100 milyon TL yatırım yapacaklarını açıkladı. 2025’e kadar sabit 5 milyar TL, enflasyona göre 6-7 milyar TL’ye kadar çıkacak bir yatırım planlarının olduğunu belirten Yavrucu, Kazakistan’da da yap-işlet-devret modeliyle bir otoyol yaptıklarını kaydetti. Bu yıl projeye 350 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyleyen Yavrucu, “Önümüzdeki yıl sonunda 734 milyon doları harcayarak bu yatırımı tamamlayıp, 2023’ten itibaren de işletmeye alacağız” dedi. Alarko Holding’in geçen yılki cirosu 15 milyar TL idi. Yavrucu bu yıl, “17-18 milyarı yakalamayı düşünüyoruz” diye konuştu.