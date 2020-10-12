Albaraka Türk, COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı

12 Ekim 2020

Albaraka Türk, yaptığı açıklama ile ‘COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ aldığını duyurdu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Türk Standartları Enstitüsü (TES) tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayan Albaraka Türk, genel müdürlük binası için belgeyi almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, “Pandemi döneminde uyguladığımız tedbir ve düzenlemelerle başta çalışan ve müşterilerimizin sağlığını önceliğimize alarak bir takım uygulamaları hayata geçirdik. TSE tarafından Genel Müdürlük merkez binamızda gerçekleştirilen denetimleri başarı ile tamamlayarak COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandık. Bu aynı zamanda bankacılık sektöründe alınan ilk belge oldu." dedi.