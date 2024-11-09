Albaraka Türk’ten 2024’ün ilk 9 ayında 2,66 milyar TL kâr

Albaraka Türk, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Banka, yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 2,66 milyar TL net kâr elde etti. Bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 28 artarak 297 milyar TL seviyesine ulaşırken, nakdi kredi hacmi de yüzde 22 artış göstererek 133,5 milyar TL’ye yükseldi.

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, sıkı para politikalarına rağmen bankanın güçlü performansını sürdürebildiğini belirtti. Temsah, “Bankamız, yüksek aktif kalitesi ve sürdürülebilir büyüme ile müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanıyor” ifadelerini kullanarak, 2024 Eylül sonu itibarıyla takipteki kredi oranının yüzde 1,45 seviyesinde olduğunu belirtti.

Albaraka Türk, bu dönemde özel cari hesaplar ve katılım hesapları ile topladığı fonların büyüklüğünü 196,4 milyar TL’ye çıkardı. Banka, aynı zamanda açık bankacılık alanında katılım bankaları arasında API sayısı bakımından birinci, tüm bankalar arasında ise üçüncü sırada yer alarak dijitalleşme ve yenilikçilik konusundaki öncülüğünü sürdürdü.

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme vurgusu

Malek Temsah, “Hedefimiz, finansal hizmetleri en iyi müşteri deneyimi ile sunarak katılım finans sektöründe güvenilir ve yenilikçi bir konumda olmak” dedi. Temsah ayrıca, bankanın sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki çalışmalarını daha da güçlendireceğini ifade etti.

Açık bankacılık alanında 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren Albaraka Türk, dijital bankacılık hizmetleriyle müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor. Banka, reel sektörü desteklemeye devam ederken dijitalleşme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.