Albaraka Türk'ten ‘Biriz’ markası

Albaraka Türk’ün tüm çalışanlarını kapsayan işveren marka söylemi ise ‘Bir’iz’ olarak duyuruldu. Yeni işveren markası ‘Biriz’in şirketin insan merkezli yenilikçi ve kapsayıcı gücünü vurguladığı bildirildi. Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, “Yenilenen vizyon, misyon ve değerlerimizle, yeni bir dönemi başarılarla doldurmaya hazır olduğumuzu da ilan etmiş oluyoruz” dedi.