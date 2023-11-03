Albaraka Türk’ten üçüncü çeyrekte 2,5 milyar lira kâr

Albaraka Türk, 2023 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek açıkladı.

Reel sektöre sağladığı nakdi finansman desteğini 98,1 milyar TL’ye yükselten Banka’nın aktif büyüklüğü 200 milyar TL’yi aştı.

Banka, 'liralaşma' stratejisi doğrultusunda toplam varlıklarındaki TL payını 2022 yıl sonuna göre yüzde 45’ten yüzde 52’ye çıkardı.

Yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre net kâr payı gelirini yüzde 50 artışla 4,9 milyar TL’ye çıkaran banka 2,46 milyar TL net kâr elde etti. Böylelikle Albaraka Türk önceki yılın aynı dönemine göre üçüncü çeyrekte net kârını yüzde 171 artırmış oldu.

Sermaye yeterlilik oranı güçlendi

Üçüncü çeyrekte yıl sonuna göre yüzde 30 artış kaydedilen ve 146,8 milyar TL’ye ulaşan toplanan fonların pasif yükümlülükler içindeki payı yüzde 72 olarak gerçekleşti.

Albaraka Türk’ün kâr üretim kapasitesi artarken, özkaynakları güçlenmeye devam etti. Sermaye yeterlilik oranı da eylül itibariyle yüzde 16,1 olarak gerçekleşti.

Albaraka Türk’ün 2022 yıl sonunda yüzde 1,94 olarak kaydedilen takipteki alacaklar oranı (NPL) Eylül 2023 itibarıyla yüzde 1,77’ye gerilerken, 2022 yıl sonunda yüzde 89 olarak gerçekleşen takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı ise Eylül 2023 itibarıyla yüzde 95’e yükseldi.

'Liralaşma stratejine uyumlu...'

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Malek Temsah, sürdürülebilir gelir artışı ve finansal yapının daha da güçlenmesi için atılan adımların pozitif etkilerini gördüklerini ifade etti.

Temsah, kâr payı gelirindeki artışla diğer gelir kalemlerinde sağlanan gelişmelerin net kâr artışında sağlanan başarıya önemli katkılar sağladığını, bununla birlikte liralaşma politikasına uyumlu olarak stratejilerini başarıyla uygulamaya devam ettiklerini ifade etti.

Temsah, TL katılım fonlarını üçüncü çeyrekte 2022 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 59 artırdıklarını belirterek 2022 yıl sonunda yüzde 1,94 olarak gerçekleşen takipteki alacaklar oranının 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,77’ye gerilediğini, bilanço güçlendirme faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını gördüklerini kaydetti.

Bununla beraber Temsah, takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranını üçüncü çeyrekte %94,7 olarak kaydettiklerini ve serbest karşılık tutarını da 2,8 milyar TL’ye çıkardıklarını belirtti. Temsah “Büyüme ve kârlılık arasındaki dengeyi koruyarak faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

TL kredileri büyüdü

Temsah, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde TL kredileri 2022 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 44 oranında büyüttüklerini ifade eden Temsah, “Güçlenen finansal yapımızla toplumumuzun finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacına yönelik hareket ediyor; çözüm odaklı bankacılık yaklaşımımızla en iyi müşteri deneyimini sağlamak için faaliyetlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla geleceğe öncülük eden bir banka olmak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.” dedi.