Albaraka Türk’ten yılın ilk yarısında 9,1 milyar TL net kâr

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, bankanın konsolide olmayan net kârının 9 milyar 102 milyon TL olduğu belirtildi.

Banka, reel sektöre sağladığı nakdi finansman desteğini 2024 sonuna göre yüzde 29, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 61 artırarak 192,2 milyar TL’ye çıkardı. Aktif büyüklük 388,7 milyar TL’ye ulaşırken, takipteki alacaklar oranı (NPL) yüzde 1,41 olarak gerçekleşti. Takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı ise yüzde 85,9 seviyesinde korundu.

Yılın ilk yarısında özel cari hesaplar ve katılım hesaplarıyla toplanan fonların büyüklüğü 246 milyar TL’ye yükseldi. Özel cari hesapların toplam fonlar içindeki payı yüzde 46,5 olarak gerçekleşerek bankanın fonlama yapısını güçlendirdi.

“Kârlılıkta güçlü artış”

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, net kârın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 387 arttığını vurgulayarak, “Katılım bankacılığı prensiplerine bağlı kalarak, sıkı politikamıza rağmen önemli bir büyüme sağladık” dedi. Temsah, TCMB’nin faiz indirim sürecinin fonlama maliyetlerini düşürerek net kâr marjını artırmasını beklediklerini ve bunun kredi genişlemesine de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Banka, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı projelerini artırarak müşteri merkezli hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.