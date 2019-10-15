Albayrak Grubu, Gine’nin çöpünü de toplayacak
Albayrak Grubu, Gine’nin başkenti Conakry’deki otobüs hattının işletmesinden sonra şimdi de kentin çöp toplama ve atık yönetimi konusunda ihale kazandı.
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