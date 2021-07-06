Albayrak, Libya’da serbest bölge için görüştü

KERİM ÜLKER

Türk inşaat şirketlerinin gözde pazarı Libya’da şimdi gözler Misrata kentinde. Ülkenin en büyük 3’üncü kenti olan Misrata için geçtiğimiz hafta sizlerle bir haberi paylaşmıştık. Misrata Serbest Bölgesi için Türk şirketi Yıldırım Holding’in ön mutabakat anlaşması imzalamasının ardından bu kez Albayrak adım attı.

Albayrak Holding üst yönetimi, dün Misrata Serbest Bölgesi’nde yatırım yapmak için görüşme yaptı. Albayrak Holding, serbest bölge içinde şube açmasının yanı sıra, kuru ve soğuk hava depoları operasyonları için lojistik ve operasyon merkezi kurmayı planlıyor. Albayrak Yönetimi, serbest bölge içindeki limanını da ziyaret etti.

Havalimanını da yapmak istiyor

Bilindiği üzere Albayrak Holding, son 2 yıldır Libya’da faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor. Türk şirket, uzun süredir kapalı olan Misrata Havalimanı’nın yeniden inşaatı ve büyüme projesinde yer almak için Libya Havalimanları Kurumu’ndan (LLA) onay bekliyor.

Geçen yıl yapılan başkent Trablus’taki görüşmede 610 hektarlık alan üzerine kurulu havalimanında yolcu terminali, uçak park yeri, kargo hangarları, uçak bakım merkezleri, akaryakıt istasyonları ve altyapı dahil olmak üzere proje hakkında bilgi verilmişti.