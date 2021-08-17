Albayraklar, seri üretimle 1 milyar dolar satış hedefliyor

Murat KÜÇÜK

Albayraklar Holding'e bağlı Albayraklar Savunma tarafından yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla ortaya çıkan Wattozz ürün serisi, uluslararası platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Wattozz isminin global marka değerinin milyonlarca dolara ulaştığını belirten Albayraklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “Wattozz; İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede savunma sanayisinde verilen en önemli ödülleri alarak başarısını ispatlamış bir silah. Özellikle ABD ve İngiltere, başka ülkelerdeki projelere çok fazla ödül vermiyor. Wattozz bu ülkelerden ödül alarak farkını ortaya koydu.” dedi.

Uzaktan kontrol edilebilir kablosuz elektroşok silahı olan Wattozz’un yüksek voltaj ve düşük akımla çalıştığını belirten Adnan Albayrak, şu bilgileri paylaştı: “Ateşlendiği anda kas kilitlenmesi, acı ve ağrı yaratan Wattozz, saldırganı şok süresi boyunca zarar vermeden etkisiz hale getiriyor. Emsallerinden en büyük farkı kablosuz çalışmasının yanı sıra şoklama için mesafeye ihtiyaç duymaması. Kablolu modellerden de en büyük farkı bu. Kablolu modeller yeterli etki için vücut üzerinde en az 30 santimetre mesafeye ihtiyaç duyuyor. Bu mesafenin altında yeterli şoklama ve uyartım sağlanmaz. Wattozz’da ise tek bir mermi şeklinde atış yapılır ve mesafeye ihtiyaç duyulmadan şoklama ve uyartım sağlanır. Yan atış mümkündür ve isabet oranı kablolu modellerden çok daha yüksek. Wattozz’u emsallerinden ayıran bir diğer fark da voltaj seviyesi ve etki süresini uzaktan ayarlama imkanı sağlaması.”

Dünyadan 1 milyona yakın talep geldi

Silah üzerinde Ar-Ge ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Albayrak, “Hem elektronik hem de mekanik kısımlarda büyük modifikasyonlar yaptık. Atış menzili iyileştirildi ve tetik hassasiyeti geliştirildi. Mermi içinde kullanılan elektronik devre tasarımı yenilendi ve şoklamanın etkisi ve uyartımı artırıldı. Yazılım güncelleştirmesi ile yanlış ve hatalı kullanımın önüne geçilerek sistem kararlılığı güçlendirildi.” şeklinde konuştu.

Silahın öncelikli kullanıcısının polis ve asker olduğunu dile getiren Adnan Albayrak, “Wattozz; saldırganı, saldırgana zarar vermeden durdurma ve etkisiz hale getirmeye olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra basit kullanımı sayesinde kişisel güvenlik amacı ile de kullanılabilir. Lansmandan sonra iç ve dış pazardan 1 milyona yakın talep geldi. Resmi kuruluşlar ve siviller saldırgana zarar vermeyerek koruma sağlayan bu silahı kullanmak istiyor. 17 ülkede bu silahın siviller tarafından kullanılmasına izin veriliyor. Bu durum silahın pazarını daha da genişletiyor.” dedi.

Ortak üretim için dünyadan teklifler geliyor

Henüz seri üretim başlamadığı için taleplere cevap veremediklerinin altını çizen Albayrak, “Fuarlarda ve tanıtımlarda Wattozz’u görenler doğrudan sipariş vermek istiyor. Henüz seri üretim başlamadığı için bir aksiyonda bulunamıyoruz. Seri üretim başladığı zaman sadece mevcut talebi karşıladığımızda bile 1 milyar dolarlık satış gerçekleşmesini bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

“Üretim ve lisans konusunda onlarca teklif geldi” diyen Adnan Albayrak, şunları kaydetti: “Asya, Avrupa ve Güney Amerika’da birçok kurum ve kişi Wattozz’u bizimle üretmek istiyor. Mevcut talebi 1 yılda karşılamak için bile aylık 90 bin adet üretim yapacak bir fabrikaya ihtiyaç var. Bu fabrikayı kurmak büyük bir yatırım gerektiriyor. Görüşmelerimiz sürüyor şartlar oluştuğunda üretime başlayacağız. Biz isteriz ki bunu ülkemizde üretelim ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlasın.”