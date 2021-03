Albox, erkeklere özel mutfak üretimine başladı

Takip Et

LEYLA İLHAN

Pandemiyle birlikte erkeklerin mutfakta daha fazla zaman geçirmesi mutfakçıları inovasyona sürükledi. Albox, bu konuda adım atarak erkeklere özel mutfak geliştirdi.

Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, “Mesela; erkekler büyük mutfaklarda çalışmaktan hoşlanıyorlar ve aynı zamanda her şey onların elinin altında olmasını istiyor. Bizden buradan yola çıkarak dijital ekranlı kapaklarda bir yandan videolarını izlerken, bir yandan da yemeklerini yapabilecekleri çok özel bir ürünümüzü geliştirdik. Yılın ikinci yarısında mağazamızda bu çok özel ürünü görebileceksiniz.” diye konuştu.

Tezgah altı masaları antibakteriyel yaptı

Olgun Sağlam, pandemiyle ofislerin evlere taşınmasıyla mutfak tezgahının altından çıkan çalışma masalarında da değişime giderek, nano teknolojisi sayesinde üzerinde mikrop barındırmayan, antibakteriyel yeni modelleri de ürün gamlarına dahil ettiklerini söyledi.

Yılda 8 bin kapı, 4 bin mutfak üretiyor

1976’da dedeleri Ali Sağlam tarafından Trabzon’da temeli atılan markalarının 1987 yılında İstanbul’a gelerek Kadıköy bölgesine yerleştiğini anlatan Sağlam, gelişim öykülerini şöyle anlattı: “Bu dönemde konut sektörünün hızlanmasıyla 250 metrekarelik atölyemizi iki katına çıkarırken artık bizler de projeksiyon işleri yapmaya başladık. Bir evin kapılarından mutfağına, banyosundan holdeki ahşap kaplamalarına kadar A’dan Z’ye tüm işleri yapar duruma gelmiştik. 2006 yılında ise büyüyen yapımızla birlikte kurumsallaşma çalışmalarımız başlayarak markamız Albox’ ortaya çıkardık. Bu süreçte biz bir yandan kendi markamızla tasarımlar sunarken, bir yandan da Almanya’nın en büyük mutfak üreticisinin Türkiye distribütörlüğünü de üstlendik. Distribütörlük, tasarım anlamında bize çok şey kattı diyebiliriz. Daha sonra 2012’de ilk mağazamızı açtık. 2015 yılında da ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.”

Hem fabrikasyon hem de zanaat yönü yüksek tasarımlar yaptıklarını belirten Sağlam, şu anda fabrikalarında 50 kişilik bir ekiple bir yılda 8 bin adet kapı, 4 bin adet mutfak ve banyo dolabı ürettiklerini söyledi.

Ev yenileme talepleri 3 kat arttı

Mart ayında Türkiye’de ilk vakanın görünmesiyle, bekle ve gör sürecine girdiklerini, ancak nisan ayıyla birlikte beklentilerin üzerinde bir taleple karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Sağlam, “Hatta geçtiğimiz yılın üzerinde talep vardı ve biz bu talepleri yetiştirme telaşındaydık. Bize gelen talepler ise daha çok dekorasyon, ev yenileme üzerine oldu. 2019’a göre ev yenileme talepleri 3 kat arttı. Gördük ki, insanlar evde geçirdikleri süreçte konfor alanlarının kalitesini yenilemek, evlerinde yeni yaşam alanları oluşturmak istediler. Özellikle Bozcada, Fethiye, Bodrum gibi yazlık bölgelere çok fazla iş yapmaya başladık. Dolayısıyla 2020’de en büyük alanımız ev yenileme oldu.” diye konuştu.

Gündeminde 15 milyon liralık yeni fabrika var

Gelecek 2 yıllık dönemde Ataşehir’deki fabrikalarını Kurtköy, Tuzla bölgelerine taşımayı istediklerini anlatan Olgun Sağlam, “Hedefimiz 10 bin metrekarelik bir alanda 100 kişilik bir istihdamla yol alabilmek. Şu an için fabrikanın yatırım maliyeti 15 milyon TL olarak görünüyor.” dedi.

Yine 2 yıllık süre içinde ihracat pazarlarını 10 ülkeye çıkarmayı hedeflerken, yurt içinde de Ankara, Antep, İzmir ve Karadeniz bölgesinde olmak üzere toplam 6 bayilik vermeyi planladıklarını söyleyen Sağlam, “Hem yurt dışında hem de yurt içinde franchise sistemiyle büyüme arzusundayız. 2020 yılını 50 milyon TL ciro ile kapattık. Her yıl yüzde 15 büyüme performansı gösteriyoruz. İhracatımız şu an 17,5 milyon TL. 2021 yılı için ise hedefimiz 75 milyon TL ciro ile yılı kapatabilmek.” şeklinde konuştu.

Kilogram başına 30 dolarlık ihracat yapıyor

Rusya Soçi Kış Olimpiyatları ile başlayan ihracat serüvenlerinin Fransa, İngiltere, Nijerya, ABD, Romanya, Kazakistan, Kıbrıs olarak devam ettiğini kaydeden Olgun Sağlam, “Otelden başkonsolosluk ofisine, şarap kavından ev tasarımına kadar önemli ve niş projelerinde yer alıyoruz. Ciromuzun yüzde 35’ini ihracat oluşturuyor. Tabii bunu ilk etapta yüzde 40, kademeli olarak da yüzde 60’lara çıkarmak istiyoruz. Kilogram başına 30 dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz.” bilgisini verdi.