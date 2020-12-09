Aldem Çelik halka arza hazırlanıyor

Verusa Holding, yüzde 40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik'in halka arzı için karar alındığını duyurdu.

Verusa Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aldem Çelik) Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 (bugün) tarihli toplantısında; Aldem Çelik'in halka açılmasına, bu kapsamda gerekli çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir." denildi.

Öte yandan İttifak Holding de Selva Gıda ile Gedik Yatırım arasında halka arza aracılık sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

2020'de 7 şirket halka arz edildi

Bu yıl 7 şirket hisselerini halka arz etti. 7 şikretin halka arz büyüklüğü yarım milyon lirayı aşarken, talep ise yaklaşık 6 milyar lira olarak gerçekleşti. En son halk arzı gerçekleşen Kervan Gıda'ya 18 kat talep geldi. Kervan Gıda, toplam 51 milyon 750 bin adet hisse senedini 9 liradan halka arz ederek 466 milyon lira gelir elde etti. Kervan Gıda'nın halka arzında Norveç Varlık Fonu, şirketin yüzde 7,7'sine tekabül eden 4.000.000 TL tutarında hisse satın alımı gerçekleştirdi.

2020'de halka arz edilen şirketler şu şekilde: Kontrolmatik, Esenboğa Elektrik, Fade Gıda, Kervan Gıda, ARD Bilişim, Bayrak EBT Taban, Dinamik Isı