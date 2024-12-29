Alfirin Enerji'den EPDK'ya başvuru: Irak'a elektrik ihracatı için ilk adım

Alfirin Enerji Ticaret AŞ, Irak'a elektrik satışı gerçekleştirmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) lisans tadili için başvuru yaptı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, tedarik lisansı sahibi Alfirin Enerji'nin, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği doğrultusunda, Türkiye ile Irak arasında yer alan 400 kV Cizre-Kasek enterkonneksiyon hattı üzerinden izole bölge besleme yöntemiyle elektrik ihracatı yapmak için lisans tadili talebinde bulunduğu belirtildi. Şirket, lisans değişikliğinin ardından iki yıl süreyle azami 300 MW kapasite tahsisi yapılmasını talep etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nin 8. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Türkiye ile Irak arasında mevcut 400 kV Cizre-Kasek enterkonneksiyon hattını kullanarak Irak’a elektrik ihraç etmek isteyen tedarik veya üretim lisansı sahipleri ile aynı hattı kullanarak Irak’tan elektrik ithalatı yapmak isteyen tedarik lisansı sahiplerinin, ilgili mevzuat hükümleri gereği, 13 Ocak 2025 mesai bitimine kadar Kurumumuza başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır."