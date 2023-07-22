Algida ile Ford Otosan'dan elektrikli araç işbirliği

Dünyada 100, Türkiye’de ise 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Algida, küresel karbon salımını azaltma hedefiyle şehir için dağıtım filosunu elektrikli araçlarla yenilemeye başladı.

Ford Otosan işbirliğiyle Algida filosuna katılan Türkiye’nin ilk tam elektrikli hafif ticari aracı E-Transit için tören yapıldı.

Araç, Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk tarafından Unilever Türkiye ve Orta Doğu Dondurma Genel Müdürü Toloy Tanrıdağlı ve Unilever Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Tedarik Zinciri ve Müşteri Operasyonları Başkanı Graham Sommer’e teslim edildi.

Filonun elektrikliye geçmesi için hedef 2025

Bu adımıyla Algida, Türkiye’de yüzde 100 elektrikli dondurma araçlarını şehir içi filosuna katan ilk marka oldu. Elektrikli araçlar, Algida depolarında şarj edilecek. Algida’nın şehir içi dağıtım filosu, 2025 sonuna kadar yüzde yüz elektrikli araçlarla tamamlanacak.

Unilever Türkiye ve Orta Doğu Dondurma Genel Müdürü Toloy Tanrıdağlı, törendeki konuşmasında “Türkiye’de bir ilke imza atıp dağıtım ağımıza kattığımız yüzde 100 elektrikli araçlarımızla, operasyonumuzdaki karbon salımını yılda yaklaşık 125 ton azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

'Tüketim kadar üretim'e destek

Tanrıdağlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin dondurmacısı Algida olarak hem ülkemize hem de dünyamızla mutluluğu paylaşırken, dünyanın önde gelen dondurma şirketi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Ekosistemimize duyduğumuz saygıyı geçtiğimiz yıldan bu yana dünya genelindeki 3 milyon, Türkiye’deki 260.000 adet dondurma kabinimizin 1 senede harcadığı toplam enerjiyi hesaplayıp yenilenebilir enerjiye dönüştürürerek gösteriyoruz.

Kabinlerimizin sarf ettiği enerji miktarı kadar yenilenebilir enerji üreten tesislere destek sağlayarak karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. I-REC yenilenebilir enerji sertifikası ile satın aldığınız elektriğin uluslararası piyasalarda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belgeliyoruz. Bugün ise Ford Otosan iş birliği ile Türkiye'deki şehir içi araç filomuza ilk elektrikli araçları dahil ettik. Operasyonumuzdaki karbon salımını yılda yaklaşık 125 ton azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

'Net sıfır emisyon' hedefi

Unilever Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Tedarik Zinciri ve Müşteri Operasyonları Başkanı Graham Sommer, “2039 yılına kadar değer zincirimiz genelinde net sıfır emisyon hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

Sommer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Unilever olarak, 2030 yılına kadar operasyonel emisyonlarımızı sıfırlamak ve 2039 yılına kadar değer zincirimiz genelinde net sıfır emisyon elde etmek için bilime dayalı hedefler belirledik. Filolarımızda elektrikli araçlara geçmek de bunun en temel parçalarından birini oluşturuyor. Algida markamız, Türkiye’de yüzde 100 elektrikli E-Transit araçlarını filosuna katarak dağıtım operasyonlarında kullanmaya başlayan ilk marka oldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde doğrudan dağıtım filomuzun tamamını elektrikli araçlara dönüştürmeyi hedefliyor, Türkiye’deki elektrikli araç altyapısının gelişmesiyle bu dönüşümü ülke genelinde iş ortaklarımızla yürüttüğümüz operasyonlarımıza da taşımayı istiyoruz.”

'Ticaretin geleceğine yön veriyor'

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk de Unilever çatısı altındaki dondurma devi Algida ile işbirlikleri hakkında şunları söyledi: “Elektrikli mobiliteye olan bağlılıkları için Algida’ya en içten teşekkürlerimi sunarım. Birlikte, karşılıklı değer yaratmak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için çalışıyoruz. Olağanüstü verimliliği, üstün performansı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle E-Transit, otomotiv endüstrisinin elektrikli dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzun en güzide sembollerinden biri. Filo kullanıcılarına elektrikli mobilitenin faydalarını tam olarak benimserken iş taleplerini etkin bir şekilde karşılamaları için daha fazla esneklik ve güven sunarak onları güçlendiriyor. Özetle ticaretin sadece bugününe değil, geleceğine de yön veriyor.”

Algida, bu adımla Unilever’in İklim Geçişi Eylem Planı’nda belirtilen, 2039 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu hedefini de destekliyor.

2020’li ve 2030’lu yıllarda ise öncelikli odağını, sera emisyonlarını azaltmak üzerine kurguluyor. Algida, Ağustos 2023 itibarıyla filosuna dahil ettiği 20 araçla başlayan şehir içi elektrikli dağıtımı, takip eden 5 yılda tüm doğrudan dağıtım ağına yaygınlaştırmayı hedefliyor.