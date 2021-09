Algida’dan Türkiye’nin GSYH’sine 4,2 milyar lira katkı

Takip Et

Unilever’in kuruluşlarından Algida, Türkiye’deki faaliyetlerine başladığı 1990’dan bu yana geçekleştirdiği yatırımlarla pazar payını ve yurt ekonomisine sunduğu katkıyı her geçen gün artırıyor. Son 10 yılda Türkiye’ye 315 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren Algida, sadece Çorlu ve Konya tesislerinde 160 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi.

1990’da faaliyete geçen Algida Çorlu Fabrikası, Trakya Bölgesi’nin sanayileşme süreci içerisindeki en büyük yatırımlarından biri olurken, 132 milyon dolarlık bir yatırım olan Algida Konya Fabrikası ise bölge ekonomisine önemli katkılar sunuyor.

Hammaddenin yüzde 46’sı sürdürülebilir kaynaklardan

Faaliyetlerini, dondurma kategorisinde de sürdürülebilir bir gıda sisteminin dönüşümüne öncülük etme yönünde şekillendiren Algida, sürdürülebilir tarımsal hammadde kullanımı konusunda kakao, süt, şeker, kâğıt, karton gibi hammaddelerin yüzde 46’sını sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ediyor. Türkiye’de ürettiği ürünlerde kullandığı hammaddelerin yüzde 97’lik bölümünü yerli kaynaklarda işlenmiş hammaddelerden sağlıyor. Tedarikçilerin yüzde 71’i, Algida ile çalışmanın sorumlu ve sürdürülebilir üretim yapmalarına katkı sağladığını belirtiyor. Ek olarak, Magnum kakao çekirdeklerinin yüzde 100’ü sürdürülebilir şekilde Yağmur Ormanları Birliği sertifikalı çiftçilerden temin ediliyor.

“Yatırımlarımız ile bölgesel gelişime destek oluyoruz”

Algida’nın Türkiye’de faaliyetlerine ve yurt ekonomisine sunduğu katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Unilever Yönetim Kurulu Üyesi, Dondurma Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Toloy Tanrıdağlı, Algida olarak 1990’dan beri, Türkiye’de 7’den 70’e geniş kitlelere ulaştıklarını söyledi.

Bugün dondurma kategorisinde 15 marka ve 100’ü aşkın ürünle her yıl ortalama 16 milyon haneye girdiklerini ve 49 milyon tüketiciye ulaştıklarını bildiren Tanrıdağlı, “Şirket olarak, ürettiğimiz katma değer ve yarattığımız etki ile gurur duyuyoruz. Çalışanlarımız, satış ağımız, distribütörlerimiz, tedarikçilerimiz ve perakendecilerimizle büyük Algida ailesi olarak hem Türkiye ekonomisi için hem de on binlerce paydaşı için önemli bir ekonomik değer sağlıyoruz. Sürdürülebilirliği destekliyoruz. Hammadde tedarikçilerinden satış noktalarına önemli bir değer zincirinin parçasıyız. Türkiye genelinde 135 distribütör ve 129 bin perakendeciyle çalışıyoruz. 1990’dan bu yana 10 binlerce çalışanının becerilerinin gelişimine katkıda bulunduk. Algida değer zinciri kapsamında sadece 2020 yılında 21 bin 754 kişiye istihdam sağladık. Algida’nın oluşturduğu her 1 kişilik istihdam, Türkiye ekonomisi için 22 kişilik istihdamı tetikliyor. Yatırımlarımız ile bölgesel gelişime destek oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu ay ABD’ye ihracata başlıyor

Algida’nın, değer zinciri üzerinden bakıldığında, Türkiye gayri safi yurt içi hasılasına 4,2 milyar TL’lik katkı sağladığına dikkat çeken Toloy Tanrıdağlı, bunu Türkiye ekonomisinde yaratılan her 1.000 TL’lik değerin 1 TL’sinin Algida değer zinciri üzerinden ortaya çıktığı anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye’nin 37 milyon dolarlık dondurma ihracatının yüzde 84’ünü gerçekleştirerek, dış ticaret açığının azaltılmasına ve ihracatın katma değerinin yükselmesine katkı sunduklarını belirten Tanrıdağlı, şöyle konuştu: “Azerbaycan, Dubai, Günay Irak, Gürcistan, Katar, Nahçıvan, Güney Asya ve daha birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Son olarak bu ay itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne de ihracat yapmaya başlıyoruz. Ayrıca Algida markamız, kendi dondurma ihracatının yanında, ihracat yapan tedarikçilerinin 3’te 1’inin de yurt dışı pazarlarının çeşitlenmesine ve ihracat yapmalarına olanak sağlıyor. Diğer yandan Algida’nın ihracat hacimlerine olumlu etkisi olduğunu belirten tedarikçilerimiz, 335 milyon dolar tutarındaki toplam ihracata Algida’nın pozitif katkı sağladığını dile getiriyor.”