'Algoritmalar ve Hayvanlar' sergisi açıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021'de hayata geçirdiği, Algoritmalar ve Bitkiler sergisinin ardından Algoritmalar ve Hayvanlar adlı ikinci sergisiyle yeni bir projeye daha imza attı.

Hayvan sağlığıyla ilgili toplumda farkındalık oluşturmak ve tıbbi görüntülemenin önemine vurgu yapmak amacıyla radyolog paydaşların oluşturduğu sergi, sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Seda Yörüker'in üstlendiği dijital sergide, sağlık sorunları ya da tanı amacıyla veteriner görüntüleme merkezlerine getirilmiş, aralarında caretta caretta, armadillo, gri langur maymunu ve boa yılanı gibi farklı türlerin de olduğu 20 hayvanın MR ve bilgisayarlı tomografi cihazında gerçekleştirilen çekimleri yer alıyor.

Sergi geliri 'Kurtaran Ev'e

Dijital sergide yer alan tüm eserlerin özel çerçevelenmiş dijital edisyonlarını ve baskılı bez çantalarını satın almak mümkün. Üretilen edisyonların satışından elde edilecek gelir, yardıma muhtaç hayvanlara geçici barınma imkanı sunan "Kurtaran Ev'e bağışlanacak.

Ön planda sürdürülebilirlik var

Açıklamada sergideki görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enis Sonemel, iş süreçlerinin hepsinde olduğu gibi bu projede de sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarının altını çizdi.

Türkiye'de veteriner görüntüleme merkezlerinin Türkiye'de ve dünyada henüz yeterli sayıda olmadığına dikkati çeken Sonemel, veteriner görüntüleme alanında da farkındalık oluşturarak, yakın gelecekte hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde de sağlık profesyonellerine destek olunabileceğine işaret etti.