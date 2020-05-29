Alhatoğlu’ndan online zeytinyağlı mutfağı

29 Mayıs 2020

COVID-19 salgını tüm dünyaya sağlıklı beslenmenin önemini hatırlattı. Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini destekleyen zeytinyağına olan talep artışı karşısında üretime hız veren Alhatoğlu Zeytinyağları Youtube, Facebook, Instagram ve TikTok üzerinden online yayına başladı.

Alhatoğlu Zeytinyağları ortaklarından Alper Alhat, koronavirüs sürecinde alınacak önlemlerin başında bağışıklık sistemini güçlendirmenin geldiğini, bunun en etkili yolları arasında ise zeytinyağı tüketiminin olduğunu söyledi.

Alper Alhat, “Mutfağımızda Alhatoğlu Zeytinyağları’nın ürettiği farklı özelliklerdeki farklı marka ürünleri kullanılarak pişirilen tarifleri herkesle paylaşmaya başladık. Tüm tariflerimiz evimizde rahatlıkla yapabileceğimiz malzemelerden oluşuyor. Mutfağımız sağlıklı yemeklerin nasıl yapıldığını gösteren bir yol haritası niteliğinde" dedi.

Şirket ortaklarından Mustafa Alhat ise Ar-Ge çalışmaları sonucu 7'den 70'e herkesin kullanabileceği farklı özelliklerde zeytinyağları ürettiklerini ve bu arada tüketicilerin beklentilerine yönelik yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.