Ali Muhiddin Hacı Bekir Çin atağına hazırlanıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye'nin en eski şirketi unvanına sahip olan Ali Muhiddin Hacı Bekir, yeni dönemde Çin pazarına odaklandı. Firmalarının 1777 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinden İstanbul'a gelen Hacı Bekir tarafından kurulduğunu anlatan Ali Muhiddin Hacı Bekir 6’ncı kuşak Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Celalyan, bugün Eminönü’de halen faal olan şekerci dükkânlarında, o yıllarda lokum, akide gibi şekerlerin imalatı ve satışıyla işe başlandığını söyledi. Celalyan, kurucu Hacı Bekir’in Osmanlı sarayına şekerci başı olarak nişanlandırıldığını, Avrupa’da fuarlara katılıp Osmanlı sarayını ve lezzetlerini tanıttığını hatırlattı.

12 ülkeye ihracat yapıyor

Yeni dönemde ihracatta Çin pazarını hedeflediklerini belirten Celalyan, bugün itibarıyla 12 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. Şu anda ihracatta en çok talebin İngiltere’den geldiğini açıklayan Celalyan, "Bunun dışında Avrupa’nın diğer ülkelerinde de varız. Yine Yeni Zelanda ve Kanada’ya da ihracat yapıyoruz. Yeni dönemde Çin pazarına girmek için çalışmalar yapıyoruz ve ilk ihracatımızı 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda hedef ülke pazarlarına yönelik damak tadına göre ürünler üzerinde çalışıyoruz” dedi. Yurtiçinde 5 dükkân ve 1 fabrika satış şubelerinin bulunduğunu açıklayan Celalyan, firmalarının butik ve orta ölçekli üretim arasında yer aldığını ifade etti. Bunu korumaya çalıştıklarını ve üretim kapasitelerinin dışına çıkma planlarının olmadığını belirten Celalyan, “80’li yılların sonunda Pendik’te faaliyete geçirdiğimiz modern fabrikamızda üretim yapıyoruz. Mevcut üretim kapasitemiz yıllık 300 ila 320 ton civarında bulunuyor. Fabrikamızda 52 kişi çalışıyor, halen insan gücü ve bilgisinden yararlanıyoruz. Eski lezzet ve tatları bulabilmemiz için makineleri minimum seviyede kullanıyoruz” diye konuştu.

Trendlere göre ürün geliştiriyor

Yeni ürünler geliştirmek adına denemeler yaptıkları bilgisini veren Celalyan, hem klasik lokumdan farklı lezzetlerin olduğunu hem de şekersiz tüketme trendine uygun ürünler üzerinde çalıştıklarını iletti. Şu an lavanta ve mandalina lokumu ürünlerini denediklerin bildiren Celalyan, “Bunun yanında şeker hastalarına yönelik yaptığımız şekersiz tatlandırılmış bir ürün serimiz var. Bunu da bir adım öteye götürüp, bunu doğal nasıl tatlandırırız diye denemeler yapıyoruz. Bu ürünlerin geliştirilmesi biraz zaman alıyor. Çünkü bekleme süreleri diğerlerine göre daha farklı olabiliyor” ifadelerini kullandı.