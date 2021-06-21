Ali Raif İlaç'tan 100 milyon euroluk tesis yatırımı

Türk ilaç sektöründe 58 yıllık deneyimi ile önemli bir yere sahip olan Ali Raif İlaç Sanayi, tesis yatırımlarına devam ediyor. İstanbul İkitelli'de yeni üretim tesisinin temelini 14 Haziran’da atan şirket, yeni tesisi 2023 yılı sonunda tamamlayı planlanıyor.

Yeni tesisle Ali Raif İlaç, mevcut üretim kapasitesini 4 katına çıkarmayı, istihdamını yüzde 30 artırmayı ve ihracatını da büyütmeyi hedefliyor. 100 milyon euro yatırım maliyetiyle 24 bin metrekarelik alana kurulacak olan tesiste tüm üretim süreçleri sıfır atık planlamasıyla organize ediliyor. Ali Raif İlaç, yeni fabrika ile şu anki üretim hatlarına ilave olarak likit, pomat, katlı tablet, pellet tablet, toz dolum üretim hatlarına da sahip olacak.

"Üretim kapasitemizi 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Yatırıma ilişkin bilgi veren Ali Raif İlaç CEO’su Muzaffer Bal, şunları söyledi: “İkinci fabrikamızın arazisini 31 Aralık 2019’da aldık ve Şubat 2020’de Sayar Grup ile çalışmalarımıza başladık, ihtiyaçlarımızı belirleyip, projelerin yarınlarımıza ışık tutacak şekilde hazırlanmasına odaklandık, çok güzel bir proje çıktı, mevcut tesislerimizin en az 2 katı büyüklüğünde ve 24 bin metrekarelik alan kaplayan görkemli bir proje oldu. Bu atılımla üretim kapasitemizi de 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılı sonunda açılışını yapmayı planladığımız yeni tesisimiz için 100 milyon euro civarında yatırım maliyetimiz olacağını tahmin ediyoruz. Artık İkitelli Tesisimiz, İkitelli Fabrikamız derken, İkitelli Kompleksimizden bahsedeceğiz çünkü burada 2 tane fabrikamız bulunuyor. Bu fabrikamızı bitirir bitirmez Ar-Ge Merkezi’mizi buraya taşıyacağız ve şimdiki tesisimizi de en modern hale getirip burada yeni endikasyonlar, yeni formülasyonlar, yeni ilaçlar için hızla çalışmaya başlayacağız. Yeni fabrikamızın tamamlanması ile istihdamımızı da yüzde 30 artıracağız."

Ali Raif İlaç Genel Müdürü Nihal Arslan ise, "28 sene önce Ali Raif markasını emektarlarının büyük desteğini arkasında alarak başarı ve kalite ile bu günlere getiren ilk fabrikamızı inşa etmiştik. Her geçen sene daha da büyüdük. Şimdi ise yeni tesisimizin temelini attık. Bundan sonra ilk hedefimiz temelini attığımız bu fabrikanın çok kısa sürede tamamlanması, üretime geçmesi, üretim hattımızın genişlemesi, kapasitemizin artması ve ürün portföyümüzün büyümesidir. Yeni fabrikamızla birlikte şu anki üretim hatlarımıza ilave olarak likit, pomat, katlı tablet, pellet tablet, toz dolum üretim hatlarımız da olacak." şeklinde konuştu.