Ali Ülker: 2019'da gaz kesmeyeceğiz

22 Kasım 2018

Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen geleneksel CEO Club Buluşmaları kapsamında "CEO Ajanda 2019" Zirvesi gerçekleştirildi.

"CEO Panel"ine katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, şirket bünyesinde satın aldıkları markalar hakkında bilgi verdi. Ülker, gündemlerinde Hindistan'daki yatırımlar, Nijerya ve Afrika'da nasıl bir gelişme izleyeceklerinin bulunduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"2018 yılı, hangi pazarlarda kalıcı olarak yer alacağımızın ve yatırım yapmaya devam edeceğimizin kararlarının verildiği bir yıl oldu. 2018 Türkiye'de de beklentilerimizin üzerinde bütçe aşımı ile tamamlanan bir yıl oluyor. Gıda, ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenen sektörlerden biri, özellikle atıştırmalık tarafı... Kuruş ile satılan 1 lira gibi bir bariyerin olduğu bir sektörde, iyi bir ilk yarı geçirdik.

İkinci yarıda biraz da ekonomik fiyat baskısı ile beraber fiyatlarımızı 1 liranın üzerinde konumlandırmak zorunda kaldık. Arzu etmesek de o kıymetli 1 lira eşiğini atlamış olduk ama yine de piyasalar bu fiyatları kabul etmek durumunda kaldı."

"Şok Marketlerde yavaşlayamadık"

"Kur avantajını, kurun aşırı değerlenmesini, biz bir ihracat fırsatına dönüştürdük." diyen Ülker, geçen seneden Türkiye'yi ihracat üssü olarak belirlediklerini, bunu hızlı şekilde hayata geçirip, hedef pazarlara ihracatı artırdıklarını kaydetti. Ülker, İngiliz markalarına sahip olmalarının, birçok pazara girişlerini de kolaylaştırdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu dönüşüm sayesinde 2018'de toplam büyümemizin yüzde 22'lere ulaşacağını, seneyi 50 milyar liranın üzerinde bir ciroyla kapatacağımızı düşünüyoruz. Gözde Girişim Yatırım Ortaklığı Fonu altındaki şirketlerimizde olgunlaşan şirketlerimiz var. Gözde'nin iştiraklerinden biri Şok Marketler. Burada ŞOK'un kendi özel markaları ile çok ciddi bir büyüme yakalandı. Evvelki sene bin 200 yeni şube ilave edilirken, geçen sene de bin rakamını hedeflemiştik bu sene için, bu rakamı tutturacağız. Yavaşlama kararı almış olmamıza rağmen, piyasadaki talep doğrultusunda, Şok Marketlerde yavaşlayamadık, aynı büyüme ve istihdam devam ediyor. Bu sene 5 bin kişilik bir istihdam yarattı yeni açılan şubeleriyle."

"Grup, gaz kesmeyi düşünmüyor"

Grup'ta 2018 yılında arzu edilen hedeflerin ve bütçelerin üzerinde bir performans gerçekleştiğinin altını çizen Ülker, 2019 yılında bütçe çalışmalarının kendilerini zorladığını söyledi.

Ülker, belirsizliğin kendilerini zorladığı değerlendirmesinde bulunarak, bütçelerin afaki, kurdaki, ekonomideki gelişmelerin tahmin edilmesinin zor olmasına karşın, bu dönemde hedeflerin rasyolarla belirlenmesinin daha doğru olacağını aktardı.

"2019 yılında Grup, gaz kesmeyi düşünmüyor, büyümeye odaklı gidiyoruz, karlı büyümeyi hedefliyoruz. Enflasyon karşısında şirketlerimiz karlı olmazsa sermayeden yiyorlar, şirketleri karlı tutmak ana amaçlardan biri olmalı." diyen Ülker 2019 yılında ajandalarında sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün de yer aldığını anlattı.

Kaynak: AA