Alibaba hisseleri ABD açılış öncesinde yüzde 3,9 arttı

Şirket hisseleri halka arz ettiği Ant Group'un Çin'de yaşadığı regülasyon sorunları nedeniyle son dönemde keskin düşmesi ardından bugün ABD'de açılış öncesi işlemlerde hisse değeri yüzde 3,9 artışla 231,14 dolara yükseldi.

Şirketin hisse geri alım programını 10 milyar dolara çıkarmasına karşın Hong Kong'da işlem gören hisseleri dün yüzde 9 düşüş göstermişti. Bugün ise hisselerde yüzde 5,7 artış ile kasım ayından bu yana en yüksek performans izlendi.

ABD açılış öncesi işlemlerde de Alibaba Group hisseleri yüzde 3,95 artışla 231,14 dolardan işlem görüyor. Şirket hisseleri son 5 günde yüzde 13,08, 1 ayda ise yüzde 15,78 değer kaybetti. Yıl başından bu yana ise yüzde 4,84 yükseldi.