Alibaba sermaye artırdı, Trendyol'un değeri 11 milyar dolar oldu

SELENAY YAĞCI

E-ticaret platformu Trendyol, ana hissedarı Çinli Alibaba tarafından karşılanan sermaye artımı ile değerini 11 milyar dolara çıkardı.

Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre yapılan son sermaye artımında Alibaba, Trendyol’a 350 milyon dolarlık öz sermaye finansmanı yaptı.

Sicil Gazetesi'ndeki ilanda şirketin 68.521.600 TL olan önceki sermayesinin 2.664.725 TL artırılarak 71.186.325 TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

İşlem sonucunda Alibaba’nın Trendyol’daki (DSM Group) hisse oranı da 3 puanlık artışla yüzde 86.5’e çıktı. Demet Suzan Mutlu Üçok'un şirketteki payı yüzde 6,96; Evren Üçok'un yüzde 5,55; Begüm Tekin'in yüzde 0,78 ve Zeki Güçlü Kaya'nın yüzde 0,21 oldu

Trendyol, 2018 yılında yapılan yatırım sonrası 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşmış, geçen yıl ise değeri 3.7 milyar doların üzerine çıkmıştı. Yapılan bu son sermaye artırımı sonrası ise değerini bir yılda 3 kat artırdı.