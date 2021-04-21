Alibaba, Trendyol'daki payını artırdı
Alibaba, Trendyol'un sermaye artırımına 350 milyon dolar ile katılarak, sermayesindeki payını 2 puanın üzerinde artırdı.
Reuters
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Trendyol'un ana hissedarı Çinli Alibaba, Trendyol'un sermaye artırımına 350 milyon dolar ile katılarak şirketteki payını artırdı.
Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan sermaye artırım kararına göre Alibaba şirketin sermayesindeki payını 2 puandan biraz fazla artıracak.
Alibaba Trendyol'da 2018 yılında ortak olmuştu.