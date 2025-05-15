Alibaba'dan sürpriz sonuç! Kârı beklentilerin çok altında kaldı

Alibaba Group, 31 Mart 2025’te sona eren mali çeyreğe ilişkin verilerini açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemindeki 3,27 milyar yuan düzeyinden 12,38 milyar yuana yükseldi. Ancak piyasa beklentisi 24,7 milyar yuan seviyesindeydi. Bu durum, kâr artışına rağmen Alibaba’nın analist beklentilerinin oldukça gerisinde kaldığını gösterdi.

Gelir cephesinde de benzer bir tablo dikkat çekti. Alibaba’nın cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 artarak 236,45 milyar yuana ulaştı. Ancak analistlerin tahmini 237,2 milyar yuandı. Bu da şirketin gelir artışına rağmen hedeflerin altında kaldığını ortaya koydu.

Uzmanlar, Çin'deki makroekonomik belirsizlikler ve tüketici güvenindeki zayıflamanın, Alibaba'nın performansı üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında bu ay gelen karşılıklı gümrük vergilerinin askıya alınması kararı, ekonomik toparlanma için olumlu bir sinyal olarak görülüyor.

Çin hükümetinin tüketimi canlandırmaya yönelik politikaları, Alibaba’nın e-ticaret platformlarına da yansıdı. Şirket, Taobao ve Tmall alışveriş sitelerinde etkileşimi artırmak için, Instagram benzeri sosyal medya uygulaması Rednote (Xiaohongshu) ile olan iş birliğini genişletti. Bu sayede, kullanıcılar uygulama içinden doğrudan alışveriş sayfalarına yönlendirilebiliyor.

Alibaba ayrıca yapay zeka alanındaki yatırımlarına da hız verdi. Nisan ayında şirket, yapay zeka asistanı Quark’ı destekleyen açık kaynaklı büyük dil modeli Qwen 3’ün yeni sürümünü piyasaya sürdü. Yapay zeka rekabetinin hızla tırmandığı Çin’de, Tencent de bu alanda harcamalarını %91 artırdığını duyurmuştu.

Alibaba’nın bu yatırımlarla hem yerel pazarda hem de küresel ölçekte yapay zekada daha güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediği vurgulanıyor.