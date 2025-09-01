Alibaba'nın bulut geliri beklentileri aştı, hisseler yüzde 15 yükseldi

Alibaba Group, 30 Haziran'da sona eren çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bulut bilişim segmentinde yıllık yüzde 26 artışla 33,40 milyar yuan (4,67 milyar dolar) gelir elde ederek, piyasanın yüzde 18,4’lük artış beklentisini geride bıraktı. Bu performans, yapay zeka altyapısına yapılan büyük yatırımların etkisiyle şekillendi.

Grup CEO’su Eddie Wu, Alibaba’nın geçtiğimiz yıl yapay zeka ve Ar-Ge çalışmalarına 100 milyar yuanın üzerinde yatırım yaptığını belirterek, “Yapay zeka, Alibaba'nın gelecekteki büyümesi için açık bir yol sunuyor” dedi.

Güçlü bulut performansına rağmen, Alibaba'nın toplam geliri aynı dönemde 247,65 milyar yuanda kaldı ve 252,92 milyar yuanlık piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Şirket, hızlı ticaret operasyonlarındaki yüksek maliyetleri gerekçe göstererek, faaliyet gelirlerinde yüzde 3, düzeltilmiş FAVÖK'te ise yüzde 14 düşüş bildirdi.

Bu çeyrek, Alibaba'nın Taobao, Tmall ve Ele.me’yi içeren yeni yapıdaki Çin E-ticaret Grubu için de bir ilkti. Bu birimin geliri yıllık bazda yüzde 10 arttı. Grup CEO’su Jiang Fan, hızlı ticaretin önümüzdeki üç yıl içinde yıllık brüt işlem hacmine 1 trilyon yuan katkı sağlamasını bekliyor.

Öte yandan, uluslararası ticaret segmenti de Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki genişleme sayesinde yıllık yüzde 19 büyüme gösterdi. Çin'deki yoğun rekabete rağmen Alibaba, kullanıcı tabanını genişletme ve yapay zeka odaklı inovasyon stratejisine bağlılığını sürdürüyor.

Şirketin hisseleri, bilanço sonrası Hong Kong borsasında yüzde 15 değer kazandı.