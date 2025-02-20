Alibaba'nın net kârı tahminleri aştı

Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba, 31 Aralık 2023 itibarıyla sona eren çeyrekte beklentilerin üzerinde bir finansal performans sergiledi. Şirket, net karını 48,94 milyar yuan (6,72 milyar dolar) olarak açıklayarak, analist tahminlerini geride bıraktı. Piyasa beklentisi 40,6 milyar yuan seviyesindeyken, Alibaba’nın geçen yılın aynı dönemindeki 14,43 milyar yuanlık net karı, bu çeyrekte önemli ölçüde artış gösterdi.

Alibaba’nın cirosu, analistlerin 279,34 milyar yuan olan tahminini aşarak 280,15 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti. Finansal sonuçların açıklanmasının ardından Alibaba hisseleri Nasdaq’ta seans öncesi işlemlerde yüzde 9,57 değer kazandı.

Alibaba CEO’su Eddie Wu, çeyrek sonuçlarının “önce kullanıcı, yapay zeka odaklı” stratejilerinin başarısını ortaya koyduğunu belirtti. Wu, bulut gelirlerinin yüzde 13 artarak yeniden çift haneli büyüme kaydettiğini ve yapay zeka ile ilgili ürün gelirlerinin üst üste altıncı çeyrekte üç haneli büyüme gösterdiğini vurguladı. Yapay zeka odaklı gelir artışının, Alibaba’nın Cloud Intelligence Group biriminde önümüzdeki dönemlerde de hızlanacağını ifade etti.

Alibaba’nın Cloud Intelligence Group segmenti, 31 Aralık’a kadar olan üç aylık dönemde satışlarını yıllık bazda yüzde 13 artırarak 31,74 milyar yuana yükseltti. Şirketin ana iş birimi Taobao ve Tmall Group ise Aralık çeyreğinde yüzde 5 büyüme göstererek 136,09 milyar yuan ciro elde etti.

Öte yandan, Lazard ve AliExpress gibi e-ticaret platformlarını bünyesinde barındıran Uluslararası Dijital Ticaret Grubu, sınır ötesi ticaretin güçlü performans sergilemesiyle yıllık bazda yüzde 32 artışla 37,76 milyar yuan ciroya ulaştı.

Alibaba’nın güçlü finansal performansı, şirketin yapay zeka yatırımları ve küresel pazarlardaki genişleme stratejilerinin olumlu etkisini gözler önüne serdi.