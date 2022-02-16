Alışan Lojistik, filosuna 70 adet Renault Trucks T EVO dahil etti

Tehlikeli kimyasallar dahil olmak üzere, kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, tarım ve daha birçok sektördeki müşterilerine uluslararası nakliye, depo / antrepo, dökme kuru yük, dökme likit ve enerji taşımacılığı gibi hizmetler sunan Alışan Lojistik, yeni yatırımları doğrultusunda lansmanı kısa süre önce yapılan Renault Trucks T480 çekiciler ile filosunu güçlendiriyor. Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında da yer alan Alışan Lojistik, son olarak filosuna 70 adet yeni Renault Trucks T EVO serisi çekici dahil etti.

Konuya ilişkin bilgi veren Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Alışan Lojistik, bugün 550 adet öz mal araç filosu ve Türkiye genelindeki 50’yi aşkın farklı lokasyondaki bin 500 çalışanı ile sektörde ‘kontrat lojistiği’ diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurguluyor, ihtiyaca özel katma değeri yüksek çözümler geliştiriyor. Renault ile büyüttüğümüz filomuz sayesinde de müşteri odaklı çözümlerimizdeki hızımıza hız, duyulan güvene güven, attığımız yeşil adımlara ise yenilerini katacağımızdan şüphemiz yok.” dedi.

2021’i yüzde 45 büyüme ile tamamladı

Alışan Lojistik’in 2021 yılı performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Damla Alışan, 2021 yılını yüzde 45’i aşan bir büyüme ile bir milyar TL seviyelerinde kapattıklarını bildirdi. Bu büyüme trendinin daha fazlasını ise 2022 yılı için hedeflediklerini söyleyen Alışan, şunları kaydetti: “Ülkemize ve sektörümüze olan güvenimiz doğrultusunda da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Proje ve yatırımlarımızı belirli başlıklarda toplamış bulunuyoruz. Tüm birimlerimizle iş ortaklığı yaklaşımı içerisinde çalışan insan kaynakları organizasyonumuzda devam eden çok sayıda projemiz mevcut. Operasyonel planlarımızı desteklemek üzere e-ticaret ekosistemi dahil tüm sektörlerin ihtiyaçlarına dönük depolama arz kapasitemizin arttırılması için proje ekiplerimiz sürekli çalışıyor. Depolama ve taşıma çözümlerimizin, bugün burada da gözlemlediğiniz gibi, ‘Green Deal’-‘Yeşil Mutabakatına’ tam uyumlu olmasına önem veriyoruz. Ayrıca, dijital dönüşüm ve teknolojinin etkin kullanımı konusunda Ar-Ge Merkezlerimiz sürekli yeni projeler geliştiriyor.”

“Yeni serimizin en hacimli ilk teslimatını Alışan’a yapıyoruz”

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise, “Yeni TCK EVO serimiz, Türkiye’de lansmanını gerçekleştirdiğimiz 2021 Ekim ayından bu yana büyük ilgi gördü. Yeni serimizin adet olarak en hacimli ilk teslimatını ise Alışan Lojistik ile gerçekleştiriyoruz. Aslında Alışan Lojistik 2021 Mart ayında filosu için yeni araç alım kararı vermişti. Yenilikçi ve vizyoner yaklaşımları ile yeni T EVO çekicileri beklemeyi tercih etti. Bu nedenle her zaman girişimleri ile sektörde yeniliklere imza atan Alışan Lojistik’in uzun yol serimizin T EVO çekicilerini tercih etmesi büyük bir referans oluyor.” şeklinde konuştu.