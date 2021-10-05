Alışan Lojistik, portföyüne Naturelgaz’ı da ekledi

Kuruluşundan bu yana başta uluslararası nakliye olmak üzere, depo ve antrepo hizmetleri, likit enerji taşımacılığı, entegre lojistik servis sağlayıcılığı birçok operasyon yürüten Alışan Lojistik, müşteri portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Sektörde ‘kontrat lojistiği’ diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleriyle de müşteri taleplerini A’dan Z’ye kurgulayan, ihtiyaca özel lojistik çözümler geliştiren ve ağırlıklı olarak proje bazlı çalışan Alışan Lojistik, portföyüne Naturelgaz’ı da dahil etti.

Tehlikeli kimyasalların lojistiği noktasında sektörün önde gelen şirketleri arasında yer alan Alışan Lojistik, 2004’ten bu yana Türkiye’de CNG/LNG sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz’ın 8 endüstriyel CNG dolum tesisinin taşımalarından sorumlu olacak.

CNG’li araçlar, dünya gelinde yaygın şekilde kullanılıyor

Yeşil Mutabakat çerçevesinde sürdürülebilirlik çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Damla Alışan, Naturelgaz’ın taşımalarını filoya yeni kattıkları CNG’li araçlarla yapacaklarını bildirdi.

CNG’li araçların çevre etkileri ve tasarruf avantajları sebebiyle Avrupa, Güney Amerika, Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinde yıllardır yaygın şekilde kullanıldığına dikkat çeken Alışan, “CNG’nin araçlarda kullanımı, ülkemizin enerji arzının çeşitlendirilmesine de önemli katkı sağlıyor. CNG diğer fosil yakıtlara göre daha düşük sera gazı emisyonları ile soluduğumuz havayı kirleten bileşenlerin hemen hemen hiçbirini barındırmıyor. Biz de Alışan Lojistik olarak Naturelgaz ile gerçekleştirdiğimiz projede bir yandan onların çevreye katkısına destek sunuyor, öte yandan da taşıdıklarımız ve taşımak için kullandığımız araçlarla kendi karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Çevreci Tesis Ödülü’ne layık görüldük”

Müşterilerine hizmet sunarken çevresel koşullara en uygun lojistik uygulamalarını hem kendi bünyelerinde hem de tedarik zincirindeki iş ortaklarıyla hayata geçirmeye özen gösterdiklerini kaydeden Damla Alışan, “Kimyasal madde taşıyan tankerlerin çevreye zarar vermeden yıkanmasını sağlayan ilk tank temizleme tesisini 2005’te Avrupa Birliği standartlarında hizmete biz açtık. Eş zamanlı olarak ülkemiz lojistik ve kimya firmalarının kullanımına sunduk. Aynı şekilde ilgili mevzuatın çıkartılması konusunda da önemli katkılarımız var. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda, Dünya Sağlık Örgütü desteğiyle kurulan ‘Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ tarafından ‘Çevreci Tesis Ödülü’ne layık görüldük.” açıklamasını yaptı.