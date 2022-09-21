Alışan Lojistik’ten filo yatırımı

Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan entegre lojistik hizmet servis sağlayıcısı Alışan Lojistik, filo yatırımlarına devam ediyor. Şirket son olarak 22 adet tank konteyner taşıyıcı dorse ile 20 adet yeni Renault Trucks T EVO serisi çekiciyi öz mal araç filosuna kattı. 2021 yılı cirosu, 2020’ye göre yüzde 45 büyüme ile 1 milyar TL olarak gerçekleşen Alışan Lojistik, söz konusu büyümeyi bu yıl da gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yeni yatırım kapsamında açıklamalarda bulunan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Alışan Lojistik, bugün 550 adet öz mal araç filosu ve Türkiye genelindeki 50’yi aşkın farklı lokasyondaki bin 500’den fazla çalışanı ile sektörde ‘kontrat lojistiği’ diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri sayesinde müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurguluyor, ihtiyaca özel katma değeri yüksek çözümler geliştiriyor. 2022 yılının başından bu yana filomuza yaptığımız yatırımın bir devamı olarak gerçekleşen bu son satın alımlarımız ile müşteri odaklı çözümlerimizdeki hızımıza hız, operasyonlarımıza yeni teknolojiler kattığımız gibi karbon ayak izimizi düşürecek yeşil adımlara ise yenilerini ekleyeceğimizden şüphemiz yok. Yeni araçlarımız, sahip oldukları teknolojik avantajlar, ADR Mevzuatına uygunlukları ve çevre dostu yeni nesil motorları sayesinde daha uzun süre operasyonda kalabilecek.” dedi.