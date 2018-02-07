Alkaş Grup 25 milyon lira yatırımla Ramada oteli faaliyete aldı

07 Şubat 2018

Barış SEDEF

YALOVA - Alkaş grup bünyesinde turizm alanındaki ilk yatırımın faaliyete alındığını anlatan Yalova Ramada Otel Genel Müdürü Mustafa Berki, otel bünyesinde toplamda 50 kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi. Yalova’nın turizm açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Berki, “Uluslararası platformda markamız aracılığıyla Yalova‘nın tanıtımını yapıyoruz. Dünyanın en çok otel sayısına sahip zincir otel markası olan Wyndham Hotel Group ‘un markalarından birisi olan Ramada Worldwide - Yalova Otelimizi 25 milyon TL’lik yatırımla faaliyete aldık” dedi. Yalova‘da otel yatırımlarına öncülük eden ilk uluslararası marka olduklarını bildiren Berki, “Yalova, birçok markanın ilgisini çeken bir yer. 2018’de 1 ya da 2 farklı uluslararası otel markasının Yalova’ya yatırım yapma ihtimali var” diye konuştu.

2018’de yüzde 30’luk büyüme hedefliyor

Otel bünyesinde 110 oda ile yerli ve yabancı müşterilere hizmet verdiklerine işaret eden Berki, “40‘ı Standart, 44‘ü Superior, 8‘i Family, 12‘si Deluxe ve 6‘sı Suite olmak üzere toplam 110 odamız ile hizmet veriyoruz” dedi. Yalova Ramada olarak 2018’de minimum yüzde 30 oranında büyüme hedeflediklerini anlatan Berki, “Bizim öncelikli olarak arzuladığımız ve hedeflediğimiz, iç ve dış müşterilerimizin memnuniyetlerini optimum seviyede sağlayarak her anlamda tercih edilen bir tesis olmak. Bunu yakalarsak büyümede otomatik olarak gerçekleşecek” şeklinde konuştu. Teknik ve operasyonel konularda Wyndham Hotel Group - Merkez Ofisi ile çalıştıklarını anlatan Berki, turizm alanında personel açısından beklenen seviyeyi karşılamak için Yalova Üniversitesi Turizm Bölümü ile ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Otel performansı ile karlılığın doğru orantılı olduğunu anlatan Berki, “Bu dengeyi yorumlamanızı sağlayan birçok parametre var. Ramada Yalova olarak bizim öncelik verdiğimiz sıralama şu şekilde, personel devir oranımızın düşük olması, misafir memnuniyet oranlarımızın tüm platformlarda ayrıcalıklı hizmet veren oteller kategorisinde olması ve dolu ya da boş fark etmeksizin her bir odamızın gelirinin pazar ortalamasının üstünde seyretmesi” diye konuştu.

Osmangazi Köprüsü sektörler arası etkileşimde önemli bir rol alacak

Turizm sektöründe sık kullanılan bir terim hatırlatan Berki, ’İnsan-insanı, yatırım-yatırımı çeker’ diyerek Yalova’nın doğal ve kültürel kaynaklarla jeopolitik olarak önemli bir konumda olduğunu ve buna bağlı olarak birçok yatırımcının odak noktasında yer aldığını söyledi. Kente, hem tatil hem iş amaçlı gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl artış gösterdiğini ifade eden Berki, “Ayrıca bölgeye günü birlik gelen turist sayısında da artışlar var. Özellikle Osmangazi Köprüsü’nün açılmasına paralel olarak ulaşım kolaylaştı ve günü birlik gelen turistlerin sayısında da artışlar gerçekleşti” dedi. Yabancı turist sayısı bakımında Arap turistlerin yoğun olduğunu anlatan Berki, “Bölgeye tatil amacı ile gelen turistler daha sonra kente yerleşiyor. Bu durum bölgede konut fiyatlarının artışında etkili oldu” dedi. Osmangazi Köprüsü ile beraber İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa’nın bağlandığını belirten Berki, “Nüfusun yüzde 25’lik bölümünü bu kentler oluşturuyor. Köprünün yapılması sektörler arası etkileşimin ve katma değerin artmasında da önemli bir rol oynuyor” şeklinde konuştu.

Kişi başı harcama 700 dolar civarındayken 600 dolarlara indi

Bu yıl turizmde hareketliliği tekrar canlandırmak adına birçok otelin fiyatlamalarda düzenlemeler yaptığını anlatan Berki, “Geçen sene 700 dolar civarında olan kişi başı harcama bu sene 640 dolara kadar düştü. Ancak bu düşüş dünya genelinde oldu. Dünya ekonomisindeki gelişmelerden dolayı turizmdeki harcamalarda düşüş var. Avrupa’daki turizm faaliyetlerinde ise kişi başı harcama 800 dolar civarında” dedi. Fiyat düşüşlerinin hizmet anlamında da kısıtlamalar getirdiğini bildiren Berki, “Hizmet sektöründe temel prensip müşterilere kaliteli hizmet verebilmektir. Müşteri memnuniyetini kaybederseniz sektörde faaliyet göstermeniz zorlaşır” ifadelerini kullandı.