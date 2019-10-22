Alkim Kimya'dan yeni yatırım kararı

22 Ekim 2019

Dünyanın sayılı sodyum sülfat üreticilerinden biri olan Alkim Kimya, potasyum sülfat gübresi yatırımı için kolları sıvıyor. Şirketin salı günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, potasyum sülfat yatırımı kararı alındı.

Yönetim Kurulu Başkanı Reha Kora açıklamalarında “Şirketimizin 22 Ekim 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Ülkemizde ve yakın coğrafyada üretilmeyen Potasyum Sülfat Gübresinin Acıgöl – Koralkim Tesislerimize entegre edilerek, Potasyum Sülfat Tesisi yatırımına başlanmasına karar verilmiştir. Bu önemli yatırımın mümkün olabilen en kısa sürede hayata geçmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Alkim olarak, ülke ekonomisinde üstlendiğimiz görev bilinciyle gücümüze güç katacak yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz" dedi.

18 aylık bir yatırım süresinin sonunda, 2021 yılı içerisinde ilk ürünü almayı hedeflediklerini belirten Reha Kora, "Doğal kaynaklardan üretilecek olan Potasyum Sülfat Gübresinin ülkemiz tarım sektöründe önemi giderek daha da artacaktır. Ülkemizde birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız, daha fazla yatırım yapmamız, ekonomimize daha fazla katma değer sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Birikimlerimiz, değerlerimiz ve devamlılığımız en kıymetli varlıklarımızdır” ifadelerine yer verdi.