Alkim'den Eskişehir'e 15 milyon lira yatırım

06 Ekim 2017

Alkim, Eskişehir'de bin 200 hektarlık maden sahasında 6 ay önce başladığı krom konsantre tesisi yatırımını tamamladı.

Toplam tutarı 15 milyon TL olan yatırımı şirket, kısmen özkaynaklardan kısmen de orta vadeli yatırım kredisi ile finanse etti.

Yıllık 20 bin ton krom konsantre üretim kapasiteli, yatırım teşvik belgeli tesisi devreye alma çalışmaları bu ay sonuna kadar bitirilecek ve üretim başlayacak. Şirket, 2017 yılı içinde ilk parti krom konsantre ürün ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.