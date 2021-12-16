Alkim'den krom konsantre tesisi ve maden sahası satışı
Alkim Alkali Kimya, Eskişehir krom konsantre tesisinin ve krom maden sahasının satışını 33,4 milyon lirayı aşkın peşin bedelle gerçekleştirdi.
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Alkim Alkali Kimya, Eskişehir krom konsantre tesisinin ve krom maden sahasının Konya Selçuklu Krom Mağnezit’e satışını gerçekleştirdi.
Satışa ilişkin Alkin Alkali Kimya’dan Kamyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimize ait Eskişehir Krom Konsantre Tesisimizin ve 200801935 ruhsat nolu Krom Maden Sahamızın 33.400.750 TL peşin bedelle Konya Selçuklu Krom Mağnezit Tuğla San. A.Ş.'ye satış işlemi yapılmıştır.” denildi.