All Nippon Airways Japonya'dan İstanbul'a ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi

12 yıl üst üste Japonya’nın en iyi 5 yıldızlı hava yolu seçilen All Nippon Airways (ANA), İstanbul’a ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi. Yeni hat kapsamında Boeing 787-8 model uçaklarla haftada 3 gün düzenlenecek uçuşların, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacağı açıklandı.

ANA'nın da listeye eklenmesiyle birlikte, İstanbul Havalimanı’na uçuş başlatan havayolu sayısı 111'e ulaşmış oldu. ANA uçuşları konusunda görüş bildiren İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, “İGA İstanbul Havalimanı olarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ön planda tutan ANA ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu uçuşlar, yolcularımıza daha fazla bağlantı imkânı sunarak Asya ve Avrupa’daki merkezlere daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacak” dedi.

"Türkiye -Japonya arasındaki bağ daha da derinleşecek"

“İstanbul'u sürekli büyüyen küresel ağımıza dahil etmekten gurur duyuyoruz" diyen ANA Başkanı ve CEO’su Shinichi Inoue şunları söyledi: "Bu dönüm noktası sadece yolcularımız için seyahat fırsatlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ve Japonya arasındaki bağın derinleşmesinde de hayati bir rol oynuyor. Ulusları birbirine bağlayan bir köprü olarak, iki ülke arasındaki etkileşimin gelişmeye devam etmesini sağlamaya, daha güçlü bağlar kurmaya ve kültürel alışverişi zenginleştirmeye kendimizi adadık.”