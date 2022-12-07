All4Pack 2022’ye Türk şirketleri damga vurdu

Paris’te 44’üncüsü düzenlenen fuarda İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin organizasyonu ile milli katılım gösteren 30 şirketin yanı sıra toplam 56 firma, ürün ve tasarımlarıyla katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Avrupa’nın en önemli karton ambalaj üreticileri arasında yer alan Türkiye karton ambalaj sektörü, yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çekerken, katıldığı All4Pack 2022 Fuarı ile de ürünlerini dünya arenasında görücüye çıkardı. İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Türkiye milli katılımını 8. kez organize ettiği fuarda, Türkiye’yi İstanbul İhracatçı Birlikleri, İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alican Duran ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Vekili Doğuş Tozanlı temsil etti. 4 gün boyunca firmalarının ürünlerini sergilediği fuarı T.C. Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Paris Ticaret Başmüşaviri Murat Gören ziyaret ederek, katılımcı Türk firmalarına desteklerini sundu. Uluslararası ambalaj profesyonellerinin akınına uğrayan Türkiye pavilyonu tasarımıyla göz doldururken hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin takdirini topladı.

“Yeni iş birlikleri ve bilinirliğin artması için önemli bir fuar”

Üretim süreçlerini ve kapasitesini sürekli olarak geliştiren Türkiye karton ambalaj sektörü, krizlere karşı hızlı aksiyon alan yapısıyla istikrarlı büyümesini sürdürürken katıldığı All4Pack 2022 Fuarı ile de bilinirliğini artırmaya devam etti. Ülkemizin karton ambalaj sektörünü uluslararası pazarda temsil eden ve ihracat rakamlarının en üst seviyeye çıkması için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, fuar boyunca Türk firmalarının yanında yer aldı. Başarılı bir fuarın daha geride kaldığını belirten Erkan Özkan, “Hem yeni iş birliklerine olanak sağlaması hem de bilinirliği artırması açısından fuarların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada sektörümüzün gücünü göstermiş olduk. Üreticilerimiz başarılı yatırımlar ve emin adımlarla dünya arenasında daha çok yer almaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.