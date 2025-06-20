Allezz, sos ve çeşnileriyle aynı gün 4 uluslararası ödüle layık görüldü

Türk mutfağının lezzet mirasını modern tekniklerle harmanlayarak dünyanın dört bir yanına taşıyan gıda üreticileri, takdir toplamaya devam ediyor.

Bitkisel bazlı, sağlıklı ve yenilikçi soslar ile alanında fark yaratan Allezz, uluslararası platformda iki büyük başarıya imza attı. 2005’ten bu yana Belçika’nın Brüksel kentinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen gıda ve içecek tadım otoritelerinden International Taste Institute (Uluslararası Lezzet Enstitüsü) tarafından 3 ayrı ürün için Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü. Bununla da sınırlı kalmadı, aynı gün 5. Uluslararası Elmas Ödülleri’nde “Yılın Doğal Sağlıklı Sos ve Çeşni Lezzet Markası” seçilerek bir diğer önemli başarıya daha ulaştı. Bu ödüllerle birlikte yenilikçi içeriklerinin yanı sıra, doğal, katkısız ve raf ömrü uzun ürün formüllerinin pazarda yarattığı farkı tescilledi.

“Bu ödüller, küresel bir mutfak markası olma yolunda hızla ilerlememizin önünü açıyor”

Hem ev hem profesyonel şeflere yönelik tamamen katkısız, lezzetli ve niş bir ürün grubu sunduklarını belirten Allezz Kurucu Ortağı Gökhan Altül, şu açıklamada bulundu: “Geleneksel Akdeniz, Ortadoğu, Balkan ve Levant mutfaklarından tariflerden ilham alarak, şef tekniklerinin ve modern mutfak inovasyonunun ustaca bir karışımından oluşan birinci sınıf sos, çeşniler ve lezzet vericilerimizi taze doğal malzemelerden hazırlıyoruz. Ürünlerimizi yapay katkı maddeleri, koruyucular veya rafine şeker olmadan üretiyor, sadece bal veya hurma özütü ile tatlandırıyoruz. Aldığımız ödüller kaliteye bağlılığımızı ortaya koyarken, bize de küresel bir mutfak markası olma yolunda hızla ilerlemenin önünü açıyor.”

Köklü Akdeniz, Ortadoğu, Balkanlar ve Türk mutfaklarının yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlarla birleştiren Allezz’in aldığı Üstün Lezzet Ödülü, Allezz Kırmızı Soğan Turşusu (Allezz Pickled Red Onions), Allezz Közlenmiş Acı Biber Sosu – Normal Acı (Roasted Hot Pepper Sauce – Mild) ve Allezz Trüflü&İstiridye Mantarlı Çeşni (Truffle & Oyster Mushroom Seasoning) ürünlerinin her biri için ayrı ayrı verildi. Ürünler, bağımsız şefler ve duyusal analiz uzmanlarından oluşan jüri tarafından tat, doku, denge ve genel lezzet uyumu gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Yakın zamanda ABD, Katar ve Suudi Arabistanda da faaliyet gösterecek

Türkiye’nin dışında Dubai, Gürcistan, Hong Kong gibi bölgelerde faaliyet gösterirken, ürünlerini yakında ABD, Katar ve Suudi Arabistan’da da satışa sunmaya hazırlanan Allezz’in Kurucu Ortağı Gökhan Altül, “Kadim lezzetlerimiz ve bereketli topraklarımızın sunduğu eşsiz mutfak mirasını modern üretim anlayışıyla harmanlayan markamız, ulusal sınırları aşarak global bir başarı hikayesi yazıyor. Geleneksel tekniklerimizi yenilikçi yaklaşımlarla birleştirerek yarattığımız tatları, kalite ve sürdürülebilirlik ilkelerimizden ödün vermeden dünya sofralarına ulaşıyoruz. Küresel çapta tanınan ve tercih edilen bir lezzet elçisi haline gelmeyi hedeflerken, gücümüzü ürettiğimiz lezzetlerin benzersizliğinden alıyoruz” diyerek sos ve çeşniler hakkında ayrıtılı bilgi verdi.

Buna göre Allezz’in ürün koleksiyonu, geleneksel tarifleri modern mutfak ihtiyaçlarıyla harmanlama felsefesini yansıtıyor. Çok yönlü uygulamaları ile her yemeğe mutfak heyecanı katıyor. 2018 yılında kurulan markanın lezzetleri, katkı maddesi veya koruyucu madde içermeyen taze sebzeler, meyveler ve baharatlar kullanılarak titizlikle hazırlanıyor. Glütensiz, vejetaryen veya vegan dostu ürünler, endüstriyel süreçlerle değil; profesyonel şef yöntemleri kullanılarak yapılıyor.