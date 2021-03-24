Allianz, çalışanlarının yenilikçi projelerine hayat verdi

Allianz Türkiye bünyesinde kurulan İnovasyon Ofisi aracılığıyla yürütülen Kurum İçi Girişimcilik Programı ile şirket çalışanlarının yenilikçi iş fikirleri hayata geçiriliyor. Eğitim, mentorluk, müşteri ve pazar araştırmalarının yanı sıra birçok farklı çalışmayı kapsayan bir maraton olan program, 2020 yılında dördüncü kez gerçekleştirildi.

Programda geçen yıl şirket çalışanları tarafından geliştirilen 116 iş fikri değerlendirildi. Çeşitli aşamalarıyla birlikte programa toplam 410 çalışan dahil oldu, 721 müşteri ile ihtiyaç analizi yapıldı. Kritik aşamalarda ise İcra Kurulu üyeleri tarafından değerlendirme yapıldı. İcra kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda 2020 yılı programının birincisi “Uzaktan Risk Analizi” projesi oldu. “Havadan HaberALL” projesi ise ikinci sırada yer aldı.

Müşteri odaklı projeler ödüllendirildi

Uzaktan Risk Analizi projesi, Allianz’ın mevcut risk analiz sistemlerine bağlı olarak, müşteri görüşmelerinin güvenli bir ortamda uzaktan yapılabilmesi, anlık doküman paylaşılabilmesi, görüntü üzerinde işaretleme, konum alabilme gibi daha birçok kullanışlı özelliği ile canlıya alındı. Allianz’ın sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu olan “Uzaktan Risk Analizi Programı” ile Allianz acenteleri ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırırken, karbon ayak izini de azaltmak hedefleniyor.

Programda ikinci seçilen Havadan HaberALL projesi ile ise nowcast hava afet bilgileri temin edilerek, bu afetlerden etkilenme olasılığı olan Allianz müşterileri tespit ediliyor ve söz konusu müşterilere anlık bildirimler yapılıyor. Belirli bir müşteri kitlesinde uygulamaya alınan proje ile Allianz müşterilerinin varlıklarını ve sevdiklerini korumaları sağlanırken, hava afetlerine hazırlıksız yakalanmaları önleniyor. Allianz, proje ile müşterilerinin her zaman yanlarında olduğunu hissettirdiği anlara bir yenisini ekliyor.

İnovasyon kültürü gelişiyor

Program ile kurum içinde inovasyon kültürünü geliştirmeyi ve zenginleştirmeyi amaçladıklarını belirten Allianz Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Programın belirli aşamalarında start-uplarla çalışarak, yeni iş modellerinin üretilmesi aşamasına start-upları dahil ediyoruz. Yenilikçi iş fikri ile başvuru aşaması, iç mentorluk, iç entegrasyona destek gibi birçok farklı aşamada çok fazla çalışma arkadaşımız programa dahil oluyor. Üst yönetim olarak bizler de iş modellerinin geliştirildiği ilk aşama olan hızlandırma dönemi sonunda ve iş modelinin ilk çalışır modellerinin üretildiği sürecin sonunda projeleri bizzat dinliyor ve değerlendiriyoruz” diye konuştu.