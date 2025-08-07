Allianz, ikinci çeyrekte beklentileri aştı: Kârda yüzde 17 artış, hedefte değişiklik yok

Avrupa'nın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde net kârını yüzde 17 artırarak 2,98 milyar Euro'ya çıkardı. Bu sonuçla 2,76 milyar Euro seviyesindeki piyasa beklentisini geride bıraktı.

İşletme kârı da tahminleri aştı

Allianz’ın işletme kârı yüzde 12 artışla 4,41 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, analistlerin 4,28 milyar Euro'luk konsensüs tahmininin üzerinde gelirken, özellikle mülk ve kaza sigortası segmenti bu performansa önemli katkı sundu.

Yıllık hedefler teyit edildi

Finansal sonuçların ardından Allianz, 2025 mali yılı için daha önce belirlediği 16 milyar Euro (+/- 1 milyar Euro) seviyesindeki işletme kâr beklentisini koruyacağını duyurdu. Şirket yönetimi, ikinci çeyrekte elde edilen güçlü finansal tablonun yılın geri kalanına sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Toplam iş hacmi yüzde 8 arttı

Allianz’ın toplam iş hacmi, tüm segmentlerdeki büyümenin etkisiyle yıllık bazda yüzde 8 artarak 44,5 milyar Euro'ya yükseldi. Bu büyümede hayat ve sağlık sigortası bölümü öne çıkarken, şirketin iş portföyünü çeşitlendirme stratejisinin sonuç verdiği görüldü.

Varlık yönetimi gücünü koruyor

Şirketin Pimco ve Allianz Global Investors'ı bünyesinde bulunduran varlık yönetim kolu, 30 Haziran itibarıyla 1,842 trilyon Euro tutarında üçüncü taraf varlığı yönetti. Bu birim çeyrek boyunca 14 milyar Euro net giriş elde etti.

Sermaye gücü yüksek seyretti

Finans Direktörü Claire-Marie Coste-Lepoutre, yaptığı açıklamada, “Performansımız, yılın geri kalanı için güçlü bir temel oluşturuyor,” dedi. Allianz’ın sermaye yeterliliğini gösteren Solvency II oranı yüzde 209 ile yüzde 207'lik piyasa beklentisinin üzerine çıktı.

Şirketin yılın ikinci yarısında da güçlü kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklanmaya devam edeceği bildirildi.