Allianz Trade: Küresel alacak vadeleri uzuyor, şirketler kredi rolü üstleniyor

Allianz Trade’in son raporuna göre, uzayan alacak vadeleri Avrupa’da şirketleri bankaya dönüştürdü. ABD’de ise stok erimesiyle yaratılan sermaye temettü ve hisse geri alımına yöneldi.

Avrupa ve ABD firmaları arasında işletme sermayesi stratejilerinde belirgin bir ayrışma gözlemlendi. Avrupa şirketleri ödeme vadelerini uzatarak tedarikçilerine tahmini 11 milyar euro tutarında ticari kredi sağlarken, ABD'li firmalar ise stok eritimi sayesinde serbest kalan kaynakları temettü ödemeleri ve hisse geri alımları için kullandı.

Vade baskısı İSG’yi büyüttü

Rapora göre, 2024'te ödeme vadeleri küresel ölçekte 2 günden fazla arttı ve bu durum İSG üzerindeki baskının ana unsuru haline geldi. Özellikle Batı Avrupa’da alacak vadeleri üst üste üçüncü yıl artarken, Asya-Pasifik’te ılımlı bir yükseliş yaşandı. ABD’de ise daha düşük stok seviyeleri ve talep daralması nedeniyle İSG düşüş gösterdi.

Allianz Trade Kurumsal Araştırma Başkanı Ano Kuhanathan, 2024 sonu itibarıyla dünya genelinde şirketlerin yüzde 35’inin İSG’sinin 90 günlük cirosunu aştığını, bu durumun kırılgan finansman dengelerine işaret ettiğini belirtti. Kuhanathan’a göre, ABD'de seçici stok yönetimi sayesinde kazanılan likidite, hisse geri alımları için kullanıldı. 2025 yılı itibarıyla ABD’de bu tutarın 1 trilyon doları aşması bekleniyor.

Küresel risk senaryosu: İSG daha da artabilir

Allianz Trade Makroekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanı Ana Boata, olumsuz bir senaryoda işletme sermayesi ihtiyacının daha da artabileceği uyarısında bulundu. Rapora göre, ABD’nin “Bağımsızlık Günü tarifeleri”ni hayata geçirmesi halinde Avrupa’da firmaların 8,5 milyar euro, ABD’de ise 15,5 milyar dolar ilave finansmana ihtiyaç duyacağı hesaplanıyor. Faizlerde 1 puanlık artışın, bu rakamları sırasıyla 14 milyar euro ve 26 milyar dolara taşıyabileceği vurgulanıyor.

Sektörel dağılımda farklılaşma

Raporda, İSG artışının en çok yaşandığı yedi sektör; ulaştırma ekipmanları, kimyasallar, enerji, perakende, makine, metaller ve yazılım/BT hizmetleri olarak sıralanıyor. Buna karşılık, ABD'de birçok sektörde İSG düşerken, Avrupa’da yalnızca kâğıt, B2C hizmetler ve konaklama gibi sınırlı alanlarda gerileme görüldü.

Allianz Trade İflas Araştırmaları Baş Analisti Maxime Lemerle, Avrupalı firmaların ödeme vadelerini uzatarak finansman yükünü taşıyıcı aktörlere dönüştüğünü ve 2024’ün son çeyreği ile 2025’in ilk çeyreği arasında tedarikçilere 11 milyar euroya denk gelen ilave ticari kredi sağladığını vurguladı. Bu tutarın bankaların sağladığı yeni kredilere yakın büyüklükte olduğuna dikkat çekildi.