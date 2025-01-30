Allianz Türkiye'de üst düzey atama

Allianz Türkiye'de şirketin stratejik fonksiyonlarından Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Emrah Gökmen atandı. Gökmen aynı zamanda İcra Kurulu Üyesi görevini de yürütecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Matematik Bölümü mezunu olan Gökmen, yüksek lisans programını Bahçeşehir Üniversitesi Aktüerya Bilimi'nde tamamladı. Kariyerine Reasürans Araştırma-Geliştirme uzmanı olarak başlayan Gökmen, 2018'den itibaren Allianz Türkiye'de Sağlık Sigortaları Direktörü olarak görev aldı.