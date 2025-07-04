Allianz: Yangınların maliyeti 10 yılda 6 kat arttı

Allianz Commercial’ın “Yükselen Risk Trendleri 2025” raporuna göre, iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti artarken, bu yangınların yol açtığı küresel sigorta kayıpları son 10 yılda 6 kat arttı.

Raporda, yalnızca geleneksel yangın bölgeleri değil, daha önce düşük riskli görülen İskandinavya, Kanada'nın kuzey bölgeleri ve Rusya gibi alanların da artık tehdit altında olduğu vurgulandı.

Los Angeles'ta 2025 yılı başında yaşanan büyük yangın felaketi, artan riskin güncel bir örneği olarak raporda yer buldu.

Allianz: “Maliyet 56 milyar doları aştı”

Orman yangınlarından kaynaklanan küresel sigortalı kayıplar 2000’li yıllarda 8,7 milyar dolar düzeyindeyken, 2010’larda 56,3 milyar dolara çıktı. İklim değişikliğiyle birlikte, kuruyan yakıtlar, artan rüzgarlar, şimşek aktivitesi ve istilacı yanıcı türler yangın riskini artırıyor.

Risklerin en çok etkilediği sektörler arasında kamu hizmetleri, enerji, gayrimenkul, inşaat, tarım ve ulaşım yer alıyor. Allianz, yangınların mali zararlarının yanı sıra tedarik zincirinde kesintiler ve yasal risklerle de şirketlerin karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Yeni teknolojiler ve stratejiler devrede

Raporda, etkili bir hazırlık için şirketlerin iş sürekliliği planlarını gözden geçirmeleri ve yangın önleme stratejilerini güncellemeleri öneriliyor. Bu kapsamda mevsimsel tahminler, drone ile yangın tespiti, yapay zekâ kameraları ve coğrafi bilgi sistemi (CBS) tabanlı haritalama gibi teknolojiler öne çıkıyor.

Öktem Örkün: "Risk oluşmadan önce aksiyon almak gerek"

Allianz Türkiye Elementer Ticari Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, Türkiye’de 2024’te 3 bin 800 orman yangınında 27 bin hektar alanın zarar gördüğünü hatırlatarak yangınların hem canlı hayatını hem de ekonomik değerleri tehdit ettiğini vurguladı.

Risk temelli sektörlerde proaktif davranmanın önemini vurgulayan Örkün, "Allianz Teknik bünyesinde firmalara özel yangın eğitimleri ve malzeme test hizmetleri sunuyoruz. Risk meydana gelmeden alınacak önlemler, oluşacak zararın önüne geçebilir" dedi.