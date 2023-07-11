Allianz’da Vivy ve Dijital Doktorum devrede

2 milyonu aşkın Allianz sağlık sigortalısına sunulan Vivy uygulamasında, sağlık takibine destek olacak içerikler, semptom sorgulama, stres testi, ilaç takibi ve hatırlatma gibi hizmetler yer alıyor.

Uygulama üzerinden ulaşılabilen Dr. Allianz ile sesli ve görüntülü danışmanlık hizmeti alabilen sigortalılar, sigorta ürünlerinin içeriğine göre yararlanabilecekleri uzman doktorlarla görüntülü görüşme, diyetisyen, psikolog hizmeti ve daha pek çok avantaja sahip oluyor.

Allianz Türkiye, Vivy uygulamasıyla eşzamanlı olarak yeni Dijital Doktorum Sağlık Sigortası ürününü de müşterilerine sundu.

Dijital olarak satın alınabiliyor

Tamamen dijital olarak satın alınabilen ve Vivy uygulamasında yer alan tüm hizmetlerden yararlanma imkânı sağlayan Dijital Doktorum, hesaplı bir alternatif sağlık sigortası ürünü olmasıyla öne çıkıyor. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Vivy uygulaması ile sağlık sigortasını farklı bir alana taşıyacağımıza ve dijital dönüşüm alanında büyük bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.