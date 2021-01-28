Allianz’ın Çin'de faaliyetine onay

Avrupa Birliği ve Çin yatırım anlaşmasını imzaladıktan kısa bir süre sonra Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleyici Komisyonu (CBIRC) Allianz’ın Çin’de sigorta varlık yönetimi şirketi kurabilmesi için onay verdi.

Alman sigorta şirketi bu sayede dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde büyüme için vites yükseltebilecek. Çin’in yabancı yatırımcıları çekmek için dev finans sektörünü dünyaya açması sonrası gelen adımla birlikte, Allianz’tan yapılan açıklamaya göre Pekin merkezli bir şirket kurulacak ve uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyecek profesyonel yerel bir yatırım yönetim ekibi oluşturulacak.

Yeni şirket Allianz’ın Çin’deki hayat sigortası joint venture şirketinin de yüzde 51’ine sahip olan Allianz China Insurance Holdings Co altında kurulacak. Alman sigorta şirketinin Çin’de konut sigortası faaliyetleri de bulunuyor.

Kaynak: Matriks