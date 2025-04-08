Alman çip üreticisi Infineon'dan 2,5 milyar dolarlık dev satın alma!

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Almanya merkezli Infineon, rakibi Marvell Technology'nin otomotiv ethernet birimini 2,5 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Infineon'dan yapılan açıklamaya göre, Marvell Technology, otomotiv ethernet birimi için Alman şirketin 2,5 milyar dolar nakit teklifini kabul etti. Satın almanın gerekli izinlerin alındıktan sonra bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Hedef: ABD'deki faaliyetleri güçlendirmek

Ethernet, yazılım ve donanım arasında veri alışverişini mümkün kılıyor. Bu kilit teknolojinin tüm elektrikli otomobillerde olduğu gibi yazılım kontrollü araçlar için de önemli olduğu ifade ediliyor.

Açıklamada, "kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere Infineon'un ABD'deki faaliyetlerinin söz konusu satın alma ile güçleneceğini vurgulandı.

Infineon'un 2023 satış geliri 16 milyar dolar

Infineon'un 58 bin 600 bin çalışanı bulunuyor. Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören şirketin 2023 satış geliri 16 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Alman şirket, 69 AR-Ge merkezi ve 17 üretim tesisini de sahip.