Alman devi Türkiye’de yatırımı gündemine aldı

Temizlik makineleri, ekipman ve aksesuarları konusunda dünyanın önde gelenleri arasında yer alan sanayi devi Karcher, Türkiye’de yatırımı gündemine aldı. 2015 yılında fabrika kurmak üzere harekete geçen ancak son anda Romanya’ya kaçan yatırım, yeniden planlar arasına dahil edildi.

Karcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, “Türkiye bir üretim ülkesi. İşçilik ve lojistik açıdan yatırım için cazip olanaklara sahip. Türkiye’de üretime geçme konusunda istekliyiz, bu sayede pazarda güçlenmek istiyoruz. Global CEO’muz pandemi koşulları ortadan kalkar kalkmaz Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ni ziyaret edecek” dedi.

70 ülkede 110 şirket ve 13 binin üstünde çalışana sahip olan Karcher, dünya çapında 19 üretim tesisi, 5 lojistik merkezi bulunuyor. 50 bin servis noktası, 40 bin distribütörü ile faaliyet gösteren temizlik teknolojileri devi Türkiye’de beş yıl içinde yüzde 250 oranında bir büyüme planlıyor.

Ev satışları rekor kırdı

Tüm dünyada başta buharlı ve basınçlı süpürge olmak üzere hem profesyonel hem de konutların kullanımına uygun temizlik teknolojileri üreten Karcher’ın Türkiye operasyonu, pandemide en başarılı ülkelerden biri oldu.

Türkiye’de 2000 yılında kurduğu şirketle faaliyetlerini güçlendiren Karcher, COVID-19 pandemisiyle birlikte ev kanalı satışlarında tarihi bir büyüme yakaladı. TL bazında toplamda yüzde 45, Euro basında yüzde 12 ciro artışı yaşayan şirket, ev tipi ürünlerde ise yüzde 80’le tarihinin rekorunu kırdı.

Pandemi nedeniyle temizlik ve hijyen sektörüne olan ilgi teknolojik aletlere de yöneldi. Hijyen sağlama isteğinin buharlı süpürgelere olan talebi artırdığını söyleyen Gökmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Virüs ve bakterileri yok etme özelliğine sahip ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Hatta karaborsada 6 kat fiyatla satıldığı haberini aldık. Bir avukat ordusuyla satanların satışını engellemeyi başardık” dedi.

Gökmen, son satışlarla birlikte Türkiye’de 100 bin hanede ürünlerinin kullanıldığını belirterek, bu kanalda önümüzdeki yıllarda önemli bir büyüme beklediğini de vurguladı: “20 milyon hane ve 80 milyon nüfusla Türkiye’de büyüme potansiyelimiz oldukça yüksek. Avrupa ülkelerinde ürünlerimizin yıllık satış adedi 600 binin üzerinde. Türkiye, markamız için henüz çok genç ve büyümeye çok açık.” 4 binden fazla ürüne sahip olan şirket, yılda 100’den fazla yeni ürünü piyasaya sunuyor.

Liderliği koruyacak

Satışların yüzde 80’lik kısmının yapıldığı endüstriyel kanalda da artan bir grafik söz konusu. Aralarında fabrika, AVM, turizm, ulaşım gibi geniş bir yelpazede hizmet veren şirket farklı cihazlarla ihtiyaçları karşılıyor. Özellikle buharlı temizleyicilerin kullanım alanının çok yaygın olduğunu söyleyen Gökmen, “Beş yıldızlı otellerin tümünde buharlı temizleyicilerimiz var. Petkim’in rafinerisinde, İstanbul metrosunda, AVM ve otellerde de ürünlerimizle yer alıyoruz. Salgınla birlikte hastanelerde kullanımımız arttı” diye konuştu.

Ev dışı profesyonel temizlik makinelerinde toplam pazar payında elde edilen liderliği 2021’de korumayı hedefleyen şirket, marka bilinirliğini artıracak çalışmalar yapacak. Ev ve bahçe ürünlerinde ise özellikle online satış kanallarındaki etkinliklerini artırarak ciddi bir büyüme yakalama hedefinde.

KRİZİ EN İYİ YÖNETEN ÜLKE SEÇİLDİ



Pandemi sürecinin tüm dünyada sıradışı bir zorluk ve kriz ortamı meydana getirdiğini Gökhan Gökmen “Kriz yönetimi konusunda son yıllarda edindiğimiz başarıların yanı sıra Karcher Global tarafında ‘En İyi Kriz Yönetimi’ alanında örnek ve en başarılı ülke seçilmemiz, bize 2021 yılı için özgüvenli bir planlama yapma cesareti verdi” dedi.

Türkiye yönetimine başarıyı COVID-19’un hızla yayılacağını öngörerek tedarikte sıkıntı yaşanmadan önlem almak getirmiş: “Şubat ayında yurtdışında koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla buharlı temizleyicilere talep olacağını öngördük. Tüm ülkelerde talebin bir anda artması durumunda tedarikte ve lojistikte sıkıntı yaşanacağını düşündük. Ve hesaplanabilir bir risk alarak beş kat fazla ürün siparişinde bulunduk. Depomuza aldığımız ürünler bu dönemde oluşan tüketici talebini sıkıntısız karşıladı.”

2021 yılı için esnek büyüme bütçesi oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Gökmen, bazı sektörlerde yaşanacak yavaşlama ve durgunluğa rağmen perakende ve online satış kanallarında büyüyeceklerini söyledi.