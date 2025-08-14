Alman devi zor dönemde: Thyssenkrupp yatırım planlarını kıstı

Almanya merkezli sanayi devi Thyssenkrupp, piyasa koşullarındaki zorluklar ve azalan talep nedeniyle 2025 yılına ilişkin beklentilerini aşağı çekti.

Şirket, Eylül’de sona erecek mali yıl için satışların daha önce öngörülen yüzde 3 yerine yüzde 5 ila yüzde 7 aralığında düşmesini beklediğini açıkladı. Bu gerilemenin, özellikle otomotiv teknolojileri, malzeme hizmetleri ve çelik segmentlerindeki zayıf performanstan kaynaklandığı belirtildi.

Şirketin tercih ettiği kârlılık metriği olan düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kârın (FVÖK) ise 600 milyon ila 1 milyar euro aralığının alt ucunda gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yatırımlar için planlanan bütçe de aşağı çekildi; daha önce 1,8 milyar euro olması beklenen harcama planı 1,4-1,6 milyar euro seviyesine düşürüldü.

Üçüncü çeyrek sonuçları

Haziran ayına kadar olan üçüncü çeyrekte Thyssenkrupp, 278 milyon euro net zarar açıkladı. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemdeki 54 milyon euro zararın çok üzerinde gerçekleşti.

Maliyet azaltma çabaları sayesinde düzeltilmiş FVÖK yüzde 4 artışla 155 milyon euroya yükseldi. Ancak vergi masrafları ve çelik-otomotiv iş kollarındaki ek maliyetler, net sonucu olumsuz etkiledi.

Şirketin çeyreklik gelirleri yüzde 9,3 düşüşle 8,15 milyar euroya gerilerken, analistlerin 8,74 milyar euro beklentisinin altında kaldı. Düzeltilmiş FVÖK için piyasa beklentisi 174 milyon euro seviyesindeydi.

Siparişlerde güçlü artış

Olumsuz tabloya karşın sipariş alımları dikkat çekici şekilde yükseldi. Özellikle deniz hizmetleri segmentinden gelen talep sayesinde siparişler yüzde 21 artışla 10,15 milyar euroya ulaştı.

CEO’dan açıklama

Thyssenkrupp CEO’su Miguel Lopez, “Otomotiv, mühendislik ve inşaat gibi kilit müşteri sektörlerindeki zayıf piyasa ortamını çok derinden hissediyoruz” dedi.

Lopez, şirketin uzun vadede bir holding yapısına dönüşme hedefi doğrultusunda portföy düzenlemelerine hız verdiklerini de vurguladı.

Son dönemde şirket, denizaltı ve deniz sistemleri birimindeki azınlık hissesini ayırma konusunda hissedarlardan onay alırken, çelik kolunun yeniden yapılandırılması için sendikayla anlaşmaya vardı. Otomotiv teknolojileri işinin bazı bölümleri için de farklı seçenekler değerlendiriliyor.