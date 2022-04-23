Alman devinden ikinci yatırım

Kerim ÜLKER



Almanya’nın en önemli plastik bileşenleri üreticilerinden biri olan Wirhtwein Group, otomotivden demiryoluna, beyaz eşyadan tıbbi ekipmanlara kadar çeşitli alanlarda üretim yapıyor. İç mimaride ise Bembe Parke ve Winkler Desing adlı şirketleri bulunan Alman şirketi, Türkiye’ye ise 2015 yılında adım attı. Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi gruplarından Farplas’a ait Farel Elektrik şirketinin yüzde 70’ini satın alan Alman devi, ortaklığını da o dönemden beri sürdürüyor. Alman şirket, şimdi de ikinci adımı atmak üzere. Wirhtwein, Türkiye’nin önemli ağaç ürünleri şirketi Balorman Orman Ürünleri adlı firma ile işbirliği kararı alındı. Resmi onayları alan taraflar, anlaşma sağlanırsa Türkiye’de yonga levhalara yönelik ahşap işkolu üzerinde ortak girişim kuracak.

ROMANYA’DA FABRİKASI, POLONYA'DA DEPOSU VAR

Ahşap ürünlerinin yanı sıra plastik ve ambalaj sektöründe de faaliyet gösteren Balorman, 1958 yılında ahşap sektöründe kereste üretimi ile ticari hayatına başladı. 1985 yılından itibaren başta Şili olmak üzere, Güney Afrika, Yeni Zelanda, ABD, İskandinav ve Baltık ülkeleri, Rusya ve Ukrayna’dan büyük miktarlarda tomruk ithalatı gerçekleştiren şirket, 1990’lı yıllarda beyaz eşya sektörüne yönelik ahşap ve plastik komponent üretimi yapmak üzere Bolu fabrikası faaliyete aldı. Ardından Çerkezköy ve Ergene’de de üretim tesisi kuran şirket, Romanya’da da fabrika sahibi. Şirketin Türkiye’de Darıca, İzmir, Adana’da bölge merkezleri, Polonya’da ise dağıtım deposu bulunuyor. Şirketin başında bulunan Bahadır Balkır, 2015’te yönetim kurulu üyesi olduğu TÜSİAD’da geçtiğimiz dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

6 ÜLKEDE 22 TESİSİ BULUNUYOR

Balorman ile ortak girişim kurma kararı alan Alman devi ise 2’nci Dünya Savaşı’nın ardından 1949 yılında kuruldu.

Dünya çapında 450 km/s'ye varan hızlarda trenler tarafından kullanılan toplam 30 bin 000 kilometreden fazla demiryolu hattı için ürünler tedarik eden şirketin çalıştığı ülkeler arasında dünyaca ünlü Pekin-Şangay hızlı tren projesi de bulunuyor. Wirthwein ailesi tarafından yönetilen şirketin Almanya dışında Polonya, İspanya, Çin, ABD ve Türkiye'de toplamda 22 fabrikası bulunuyor. Bu tesislerde 3 bin 650 çalışanı istihdam eden Alman şirketin yıllık cirosu ise yaklaşık 450 milyon Euro.