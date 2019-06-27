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Alman DHL, Türkiye’den ‘teknoloji' ihraç ediyor

DHL Supply Chain Türkiye, artık Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine teknoloji ihraç etmeye başladı. Hedef;Türkiye’yi inovasyon merkezlerinden biri yapmak... Aysel Yücel'in haberi...

Alman DHL, Türkiye’den ‘teknoloji' ihraç ediyor
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